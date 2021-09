Le dollar au plus haut en un an face aux principales monnaies

New York (awp/afp) - Le dollar grimpait mercredi à son plus haut niveau depuis un an face aux principales monnaies et à un sommet en quatorze mois face à l'euro, profitant à la fois de son statut de valeur refuge et de la perspective d'un resserrement de la politique monétaire par la Banque centrale américaine (Fed).

Vers 19H00 GMT, l'euro cédait 0,70% à 1,1601 dollar, un niveau plus vu depuis fin juillet 2020.

Le Dollar index, qui compare le billet vert à d'autres grandes devises, a atteint mercredi un sommet depuis septembre 2020 à 94,32 points.

"C'est la combinaison d'une inflation relativement forte qui sous-tend l'économie --même si elle devrait être transitoire, elle est persistante pour l'instant--, associée au fait que la Fed a signalé qu'elle allait bientôt réduire son soutien monétaire", a indiqué à l'AFP Boris Schlossberg, de BK Asset Management.

Le cambiste notait aussi que face à la Fed qui s'apprête à diminuer ses achats d'actifs cette année, la Banque centrale européenne (BCE) et la Banque du Japon restaient "très accommodantes", stimulant la demande pour un dollar aux perspectives plus rémunératrices.

"Le dollar a profité du ton de Jerome Powell et de quelques achats d'investisseurs frileux", a commenté pour sa part Jeffrey Halley, analyste chez Oanda.

M. Powell, président de la Fed, s'est montré lors d'une audition au Sénat mardi plus "faucon" que d'habitude, comme les économistes surnomment les partisans d'un resserrement de la politique monétaire.

Le patron de la Réserve fédérale a aussi participé mercredi à une conférence virtuelle de la Banque centrale européenne (BCE) où il a reconnu que la persistance des goulets d'étranglements dans la chaîne d'approvisionnement, qui provoque de l'inflation, était "frustrante".

Il a admis que la hausse des prix, qui se situe "bien au-dessus de l'objectif" de 2% de la Fed, "continuerait de le rester dans les mois à venir".

De son côté, la livre continuait aussi de reculer face au dollar : la monnaie britannique cédait 0,75% à 1,3436 dollar pour une livre un plus bas depuis décembre 2020.

Ces deux dernières séances, la livre a accusé une brusque volte-face pour une devise qui résistait mieux que les autres grandes monnaies face au dollar jusque-là.

"Les images de vastes files de voitures attendant pour faire le plein au Royaume-Uni a pu limiter l'optimisme des investisseurs", estime You-Na Park-Heger, analyste chez Commerzbank, alors que les craintes de pénuries se multiplient.

L'analyste note cependant que le marché obligataire continue de miser sur une hausse des taux de la Banque d'Angleterre en février.

Cours de mercredi Cours de mardi 19H00 GMT 21H00 GMT EUR/USD 1,1601 1,1683 EUR/JPY 129,90 130,27 EUR/CHF 1,0842 1,0859 EUR/GBP 0,8634 0,8631 USD/JPY 111,98 111,50 USD/CHF 0,9347 0,9295 GBP/USD 1,3436 1,3537

afp/rp