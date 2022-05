Le dollar augmente alors que les minutes de la Fed confirment les attentes de hausse des taux à court terme.

Tous les participants à la réunion de politique monétaire des 3 et 4 mai ont soutenu la hausse de 50 points de base des taux de la Fed ce mois-ci pour combattre l'inflation qui, selon eux, est devenue une menace clé pour la performance de l'économie et risque de s'accélérer sans action de la banque centrale, selon le procès-verbal de la séance.

"Alors qu'elle procédera à une paire de hausses de taux de 50 points de base au cours des deux prochains mois, la Fed gardera probablement ses cartes plus près de sa poitrine, attendant de voir comment les perspectives et les risques évoluent avant de proposer ce qui, selon nous, sera un autre signal politique fort. C'est-à-dire, à moins que d'autres développements inquiétants en matière d'inflation ne forcent la Fed à jouer cartes sur table", a déclaré Michael Gregory, économiste en chef adjoint chez BMO Marchés des capitaux.

Les rendements du Trésor ont peu changé après les minutes de la Fed. Les rendements du Trésor américain à 10 ans, qui avaient atteint des sommets de 3 ans et demi plus tôt en mai, ont brièvement touché des planchers de six semaines mercredi après que des données aient montré que les nouvelles commandes de biens d'équipement fabriqués aux États-Unis ont augmenté moins que prévu en avril.

Graphique : Dollar et Treasuries,

L'indice du dollar américain, qui mesure le billet vert par rapport à un panier de devises homologues, a légèrement baissé après les minutes de la Fed et était en hausse de 0,285% à 102,04, à 15h00 heure de l'Est (1900 GMT).

Le dollar était tombé à son plus bas niveau en un mois mardi après que la directrice de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, ait annoncé la fin des taux d'intérêt négatifs dans la zone euro au troisième trimestre, donnant ainsi un coup de pouce à l'euro.

Les commentaires de Mme Lagarde impliquaient une augmentation d'au moins 50 points de base du taux de dépôt et ont alimenté les spéculations sur des hausses plus importantes cet été.

Mais alors que cela a fait grimper l'euro à un sommet d'un mois de 1,0748 $ mardi, il a glissé de 0,42 % mercredi, à 1,0690 $.

Fabio Panetta, membre du conseil d'administration de la BCE, a fait perdre un peu de sa vigueur à la monnaie unique en mettant en garde contre une "crise de normalisation" provoquée par le retour des taux d'intérêt à un niveau "neutre".

chef de la banque centrale néerlandaise, Klaas Knot, a quant à lui déclaré que la BCE pourrait ne pas discuter de la réduction de son bilan cette année, car elle se concentre sur les hausses de taux

. L'euro a également reculé de 0,34 % par rapport au franc suisse, qui s'est raffermi ces derniers jours après que les responsables de la banque centrale suisse ont déclaré qu'ils n'hésiteraient pas à resserrer leur politique si l'inflation restait au-dessus des objectifs.

Ailleurs, la Reserve Bank of New Zealand est devenue la dernière banque centrale à relever ses taux d'intérêt d'un demi-point. Alors que cette décision était attendue, elle a également fourni des indications belliqueuses sur sa politique, en indiquant qu'une hausse plus importante et plus précoce réduisait le risque de persistance de l'inflation.

Cela a permis au dollar kiwi d'augmenter jusqu'à 0,8 % à un moment donné pour atteindre un sommet de trois semaines à 0,6514 $. Mais comme le dollar américain a gagné du terrain, le kiwi a cédé la plupart de ses gains, s'échangeant pour la dernière fois en hausse de 0,3 % à 0,6480 $.

"La décision de la RBNZ montre que les banques centrales ne sont pas d'humeur à ralentir. Les conditions sont assez serrées dans de nombreuses économies du G10, et c'est un signe qu'à court terme, le resserrement de la politique restera agressif", a déclaré Colin Asher, économiste principal chez Mizuho à Londres.