Le dollar augmente avant l'arrivée de Powell ; le bitcoin chute

Le dollar a bondi depuis que la banque centrale américaine a déclaré mercredi que les responsables politiques prévoient deux hausses de taux en 2023. Cela a conduit les investisseurs à réévaluer les paris selon lesquels la banque centrale américaine laissera l'inflation se maintenir à des niveaux plus élevés pendant plus longtemps avant de relever les taux.

"Je pense qu'aujourd'hui, Powell va pouvoir réinitialiser son message", a déclaré Edward Moya, analyste principal de marché chez OANDA à New York. "Les investisseurs veulent avoir une meilleure vue pour voir si oui ou non Powell retire un peu de cet excès de bellicisme que nous avons eu la semaine dernière."

L'indice du dollar a gagné 0,11% à 91,998, mais se maintient en dessous d'un sommet de deux mois de 92,408 atteint vendredi.

L'euro a baissé de 0,09% à 1,1906 dollar et le dollar a gagné 0,30% à 110,69 yens japonais.

M. Powell a déclaré qu'il souhaitait voir de nouveaux progrès en matière d'emploi avant de resserrer sa politique. Il a déclaré, dans des remarques préparées publiées lundi, que l'économie continue de montrer une "amélioration soutenue" suite à la pandémie de coronavirus et à des gains continus sur le marché du travail, mais que l'inflation a "augmenté de façon notable au cours des derniers mois".

M. Powell n'a pas donné de détails sur la possibilité que la banque centrale américaine doive accélérer ses plans visant à réduire certains soutiens à l'économie en raison de la hausse plus rapide des prix.

Certains analystes ont également émis l'hypothèse que les prévisions de hausse des taux pourraient refléter l'opinion de membres de la Fed non votants plus belliqueux et non celle du groupe central de décideurs dovish de la Fed qui domine la politique.

Le débat sur le moment et la manière dont la Réserve fédérale pourrait commencer à réduire une partie de ses mesures massives de stimulation de l'économie a été pleinement exposé lundi, alors que deux responsables de la banque centrale américaine ont expliqué leur soutien à un retrait plus précoce et qu'un troisième a déclaré que tout changement était encore loin.

Le bitcoin a chuté à son plus bas niveau depuis janvier mardi, ajoutant aux pertes déclenchées un jour plus tôt lorsque la banque centrale chinoise a approfondi la répression des crypto-monnaies.

Il était en dernier lieu à 29 497 dollars, en baisse de 6,76 % sur la journée.