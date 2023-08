Le dollar a progressé sur l'ensemble des marchés jeudi, les investisseurs attendant le discours du président de la Fed, Jerome Powell, vendredi lors du symposium de politique économique de Jackson Hole.

Les investisseurs attendent avec impatience le discours de Powell sur la politique monétaire à 10h05 ET vendredi pour obtenir des indices sur la pensée de la Fed, à savoir si elle en a fini avec les hausses de taux d'intérêt et combien de temps elle prévoit de maintenir les taux élevés.

"Je pense que ce que nous voyons est en grande partie un réajustement des positions avant Jackson Hole", a déclaré Stuart Cole, macroéconomiste en chef chez Equiti Capital à Londres.

"Personne ne sait ce que Powell va dire demain et, par conséquent, la devise par défaut vers laquelle il faut se tourner est le dollar", a déclaré M. Cole.

Deux responsables de la Réserve fédérale - Patrick Harker, président de la Fed de Philadelphie, et Susan Collins, présidente de la Fed de Boston - ont timidement salué jeudi une hausse des rendements du marché obligataire comme un élément qui pourrait compléter le travail de la banque centrale américaine pour ralentir l'économie et ramener l'inflation à l'objectif de 2 %, tout en notant qu'il y a de bonnes chances qu'aucune autre augmentation des taux d'intérêt ne soit nécessaire.

Des données publiées jeudi ont montré que le nombre d'Américains ayant déposé de nouvelles demandes d'allocations de chômage a diminué la semaine dernière, les conditions du marché du travail restant tendues malgré les hausses agressives des taux d'intérêt de la Fed.

"Je pense que les chiffres des demandes d'allocations chômage ont également apporté un certain soutien au dollar car ils n'étaient pas aussi faibles que ce que l'on craignait et qu'ils compensent en partie la révision à la baisse des chiffres de l'emploi que nous avons eue hier", a déclaré M. Cole.

"Mais la réaction à ces chiffres a été plutôt discrète dans l'ensemble, suggérant que le symposium de Jackson Hole est la principale préoccupation des marchés", a-t-il ajouté.

L'indice du dollar américain - qui mesure la monnaie par rapport à six grandes contreparties - était en hausse de

0.63

% à

103.99

son plus haut niveau depuis le 8 juin.

Les données plus faibles que prévu cette semaine en Europe et aux États-Unis ont pesé sur l'appétit des investisseurs pour les monnaies plus risquées et ont soutenu le billet vert, monnaie refuge.

Ailleurs, la livre turque a atteint son plus haut niveau depuis deux mois face au dollar, en hausse d'environ 6% à

25.55

contre le dollar après que la banque centrale turque ait relevé le taux de refinancement à une semaine de 17,5 % à 25 %, ce qui est beaucoup plus élevé que prévu.

Selon l'estimation médiane d'un sondage Reuters, les économistes s'attendaient à ce que le taux directeur soit porté à 20 %.

La banque centrale turque a entamé un cycle de resserrement en juin après que le président Tayyip Erdogan a nommé l'ancien banquier de Wall Street Hafize Gaye Erkan au poste de gouverneur.

Jeudi, la banque centrale a réitéré sa promesse de resserrer sa politique si nécessaire et de manière graduelle, tout en augmentant son taux de rachat à une semaine de 750 points de base.

"La décision d'aujourd'hui envoie un signal très fort que la CBRT (banque centrale) est déterminée à maîtriser l'inflation et la réponse initiale du marché est très positive", a déclaré Piotr Matys, analyste principal des changes chez Touch Capital Markets à Londres.

La livre a baissé face au dollar et à l'euro jeudi, un jour après que les données aient montré une contraction de l'activité britannique en août, incitant les marchés à réduire les attentes de nouvelles hausses de taux de la part de la Banque d'Angleterre. La monnaie britannique a baissé de 1,03% à 1,26085 $, un plus bas de près de deux mois.

La production industrielle britannique s'est effondrée, laissant l'économie sur la voie de la récession et incitant les marchés à réduire les attentes de nouvelles hausses de taux de la part de la Banque d'Angleterre.

Le yen est resté sous pression, les traders guettant tout signe indiquant que le gouvernement japonais était prêt à intervenir pour soutenir la monnaie, comme il l'avait fait l'année dernière.

Le dollar s'est établi à

0.7

% contre le yen, non loin du record de 9 mois de 146,565 touché la semaine dernière.