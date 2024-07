Le dollar s'est largement apprécié lundi et les crypto-monnaies ont bondi alors que les transactions en faveur d'une victoire de Donald Trump lors des prochaines élections américaines ont pris de l'ampleur dans le sillage de la tentative d'assassinat de l'ancien président américain.

M. Trump, âgé de 78 ans, tenait un meeting de campagne en Pennsylvanie ce week-end lorsque des coups de feu ont retenti, l'atteignant à l'oreille droite et lui laissant le visage ensanglanté. Sa campagne a déclaré qu'il se portait bien.

Les investisseurs ont réagi en réduisant les chances d'une victoire de M. Trump en novembre, ce qui a poussé le dollar et les rendements du Trésor américain à la hausse lundi, ainsi que les crypto-monnaies.

"Les votes de sympathie pourraient augmenter les chances d'une victoire de Trump, car un plus grand nombre de ses partisans pourraient maintenant ressentir le besoin de se rendre dans les isoloirs en novembre pour voter pour lui", a déclaré Vasu Menon, directeur général de la stratégie d'investissement chez OCBC.

Le site de paris en ligne PredictIT prévoit une victoire des républicains à 66 cents, contre 60 cents vendredi, et celle des démocrates à 38 cents. Les cotes actuelles indiquent que les républicains ont deux fois plus de chances de remporter l'élection que les démocrates.

Par rapport au dollar, l'euro a baissé de 0,2 % à 1,0888 $, tandis que la livre sterling a baissé de 0,13 % à 1,2973 $.

Le billet vert a également augmenté de 0,48 % par rapport à la couronne norvégienne et de 0,35 % par rapport à la couronne suédoise.

"La tendance à un dollar soutenu, voire plus fort, est susceptible de se manifester si les États-Unis se dirigent vers Trump 2.0", a déclaré Vishnu Varathan, économiste en chef pour l'Asie hors Japon à la Mizuho Bank.

"Il est vrai que cela tient davantage au fait que d'autres grandes monnaies sont affaiblies par une conspiration de positions commerciales et géopolitiques antagonistes des États-Unis qu'à l'attrait incontesté du dollar."

Les rendements des obligations américaines à long terme ont quant à eux augmenté en raison des prévisions selon lesquelles une victoire de Trump entraînerait des politiques qui augmenteraient la dette publique et attiseraient l'inflation.

Le rendement de référence du Trésor à 10 ans a augmenté d'environ trois points de base à 4,2158 %.

Ailleurs, les prix des crypto-monnaies ont bondi, le bitcoin ayant augmenté d'environ 5 % à 62 997 $. L'Ether a bondi de près de 6 % à 3 368,14 $.

Trump s'est présenté comme un champion des crypto-monnaies, bien qu'il n'ait pas donné de détails sur la politique qu'il propose en matière de crypto-monnaies.

Dans les autres devises, le dollar australien a baissé de 0,1 % à 0,6777 $, tandis que le dollar néo-zélandais a glissé de 0,43 % à 0,6092 $.

L'indice du dollar a peu changé à 104,21.

TOUJOURS EN DIFFICULTÉ

Les nouvelles en provenance de Chine ont également attiré l'attention des investisseurs lundi, les données montrant que la deuxième économie mondiale a connu une croissance beaucoup plus lente que prévu au deuxième trimestre, plombée par un ralentissement prolongé de l'immobilier et par l'insécurité de l'emploi qui a réduit la demande intérieure.

Des chiffres séparés publiés plus tôt dans la journée ont montré que les prix des logements neufs en Chine ont chuté au rythme le plus rapide en neuf ans en juin, le secteur sinistré ayant du mal à trouver un point d'équilibre malgré les mesures de soutien du gouvernement visant à contrôler l'offre excédentaire et à soutenir la confiance.

Le yuan chinois a baissé de 0,16% à 7,2626 pour un dollar sur le marché terrestre.

"Le résultat net est négatif. Il montre que la dynamique de croissance du deuxième trimestre semble s'affaiblir", a déclaré Alvin Tan, responsable de la stratégie de change pour l'Asie chez RBC Capital Markets.

"L'affaiblissement de la dynamique du deuxième trimestre implique en quelque sorte que nous aurons besoin de plus de soutien pour que l'économie atteigne l'objectif de 5 % sur l'ensemble de l'année.

Le rassemblement des hauts fonctionnaires chinois, qui a lieu une fois tous les cinq ans et qui entraîne généralement des changements de politique, a débuté lundi et le plénum de quatre jours sera surveillé pour les mesures visant à soutenir la reprise inégale de la deuxième plus grande économie du monde.

Ailleurs, le yen a repris une partie de ses gains de la fin de la semaine dernière et s'est établi à 157,88 pour un dollar, bien qu'il ne soit pas très loin d'un plus haut d'environ un mois de 157,30 atteint vendredi.

On pense que Tokyo est intervenu sur le marché pour soutenir la monnaie japonaise battue la semaine dernière à la suite d'un rapport sur l'inflation américaine plus froid que prévu, avec des données de la Banque du Japon suggérant que les autorités pourraient avoir dépensé jusqu'à 3,57 trillions de yens (22,4 milliards de dollars) pour le faire jeudi.