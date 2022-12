Le dollar augmente en raison de la persistance des pressions inflationnistes ; la réunion du FOMC est au centre de l'attention.

L'indice des prix à la production pour la demande finale aux États-Unis a augmenté de 0,3 % en novembre et de 7,4 % en glissement annuel, selon les données publiées vendredi, une légère surprise à la hausse par rapport aux prévisions d'une augmentation de 0,2 % et de 7,2 %, respectivement.

La livre sterling a baissé de 0,27 % à 1,22335 $ dans les premiers échanges en Asie, tandis que l'Aussie a légèrement baissé de 0,34 % à 0,6773 $.

Le kiwi a glissé de 0,37 % à 0,6391 $.

"On s'est un peu inquiété de la façon dont l'inflation serait durablement élevée et encouragerait la Fed à maintenir sa politique à un niveau restrictif encore plus longtemps que prévu", a déclaré Carol Kong, stratège en devises à la Commonwealth Bank of Australia (CBA).

Les traders sont également restés sur leurs gardes à l'approche des principaux événements à risque de cette semaine, notamment une série de réunions des principales banques centrales.

La Réserve fédérale occupe une fois de plus le devant de la scène et l'on s'attend largement à ce qu'elle relève ses taux de 50 points de base, bien que l'accent soit mis sur les projections économiques actualisées de la banque centrale et sur la conférence de presse du président de la Fed, Jerome Powell.

"S'il parle davantage des risques pour l'économie [...] Je pense que cela sera probablement considéré comme dovish par les marchés et, bien sûr, les marchés adorent les commentaires dovish et la façon dont le FOMC accordera plus d'attention aux risques de baisse de l'économie", a déclaré M. Kong de CBA.

La Banque d'Angleterre et la Banque centrale européenne (BCE) se réunissent également cette semaine, et on s'attend également à ce qu'elles procèdent chacune à une hausse des taux de 50 pb.

"Les responsables de la BCE nous ont dit qu'ils se souciaient davantage de l'inflation sous-jacente, qui est restée élevée", a déclaré M. Kong à propos de la prochaine réunion de la BCE.

"S'ils procèdent à une hausse de 50 pb ... ils pourraient suivre avec des commentaires plutôt faucons lors de la conférence post réunion de Lagarde."

L'euro était dernièrement en baisse de 0,1 % à 1,0520 $.

Ailleurs, le dollar a augmenté de 0,12% contre le yen japonais à 136,73, et contre un panier de devises, le Dollar Index américain a gagné 0,04% à 105,09.

Le yuan offshore était dernièrement en légère hausse à 6,9730 par dollar, soutenu par un optimisme persistant quant à l'assouplissement par la Chine de ses strictes restrictions COVID.

Avant la réunion du FOMC, les chiffres de l'inflation américaine de novembre sont attendus mardi, les économistes s'attendant à ce que l'inflation de base augmente de 6,1 % en glissement annuel.

"La réaction du marché aux surprises de l'inflation américaine a été asymétrique jusqu'à présent en 2022, les surprises à la baisse ayant un effet plus important que celles à la hausse", ont déclaré les analystes de Barclays.

"L'impression d'inflation sera probablement le plus grand moteur des deux, (étant donné) l'orientation de la Fed vers de plus petites hausses", ont-ils ajouté, faisant référence au dollar américain.