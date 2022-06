Le dollar australien augmente alors que la RBA réaffirme que d'autres hausses sont prévues, le yen se débat

L'Aussie était en hausse de 0,3 % à 0,69675 $, prolongeant les petits gains de la veille, après que le gouverneur de la Reserve Bank of Australia (RBA), Philip Lowe, ait signalé un resserrement politique beaucoup plus important à venir.

M. Lowe a déclaré que les taux étaient encore "très bas" et qu'il était important qu'une inflation plus élevée ne se répercute pas sur les attentes du public et les revendications salariales.

Le compte-rendu de la réunion de juin de la RBA, au cours de laquelle la banque centrale a augmenté les taux de 50 points de base, plus que prévu, a souligné les préoccupations de la banque centrale concernant l'inflation.

Pourtant, le dollar australien subit la pression de la baisse des prix des matières premières, et les analystes de CBA ont déclaré que de nouvelles baisses des prix du minerai de fer pèseraient sur la monnaie à court terme, tandis que le ralentissement de la croissance mondiale serait un frein à plus long terme.

"Nous prévoyons que l'AUD/USD passera la majeure partie des douze prochains mois dans une fourchette de 0,60-0,70", ont-ils indiqué dans une obligation.

Ailleurs, le yen japonais est resté sous pression à 135,1 yens par dollar, non loin d'un plus bas de 24 ans de 135,58 yens atteint au début de la semaine dernière, après que la Banque du Japon ait anéanti vendredi toute légère attente d'un changement de politique et ait renouvelé son engagement envers des paramètres monétaires ultra-flexibles.

L'euro était à 1,0519 $, soit une fraction de plus, car les remarques faites lundi par la présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, sur la nécessité de tuer dans l'œuf le risque de fragmentation financière entre les pays de la zone euro, ont éclipsé l'effet négatif de la perte de la majorité parlementaire du président français Emmanuel Macron.

Un sentiment de risque généralement plus élevé sur les marchés, avec des contrats à terme sur actions américaines en hausse d'environ 1 %, a également soutenu l'Aussie et l'euro.

Le Dollar Index, qui suit l'évolution du billet vert par rapport à ses six principaux homologues, était un peu plus bas à 104,38. [MKTS/GLOB]

Les marchés américains étaient fermés lundi pour un jour férié, mais l'événement majeur pour le dollar cette semaine est le rapport semestriel de deux jours du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, au Congrès, qui débute mercredi.

La livre sterling s'est établie à 1,227 $, après avoir atteint la semaine dernière son plus bas niveau en deux ans, à 1,1934 $.

Le bitcoin était à 20 500 $, n'ayant pas réussi à franchir le seuil psychologiquement significatif de 20 000 $ ces derniers jours.