Le dollar australien est resté sans direction jeudi après que les données sur l'emploi se soient avérées trop mitigées pour clarifier les perspectives de hausse des taux, tandis que le dollar néo-zélandais a été confronté au risque de plus en plus important de baisse des taux d'intérêt dans son pays.

Le dollar australien s'est maintenu à 0,6728 $, à court de son récent sommet de six mois à 0,6798 $. Une rupture du support à 0,6715 $ pourrait entraîner un recul à 0,6667 $.

Le dollar kiwi s'est maintenu à 0,6070 $, après avoir touché un plus bas de 10 semaines à 0,6033 $ mercredi, avant de rebondir grâce à un mouvement de couverture des positions courtes. La résistance se situe maintenant autour de 0,6098 $.

Les inquiétudes concernant d'éventuelles restrictions commerciales américaines sur la Chine ont pesé sur le sentiment, tout comme les ventes contre un yen japonais en rebond. L'Aussie a perdu 2,3% sur le yen à 104,64, les investisseurs ayant réduit leurs positions très longues.

Les données australiennes ont montré que le nombre net d'emplois a augmenté de 50 200 en juin, soit plus du double des prévisions, mais le taux de chômage a continué d'augmenter pour atteindre 4,1 % alors que de plus en plus de personnes ont rejoint la population active.

Cela devrait être une bonne nouvelle pour la Reserve Bank of Australia (RBA), qui a cherché à maintenir les gains importants en matière d'emploi réalisés ces dernières années, tout en réduisant la pression à la hausse sur les salaires et les coûts.

La réaction du marché a été modérée, les contrats à terme ne laissant entrevoir que 20 % de chances d'une hausse des taux lors de la prochaine réunion de la RBA en août.

"Notre mesure composite des offres d'emploi a continué à décliner en juin et est cohérente avec une augmentation marquée du taux de chômage dans les mois à venir", a déclaré Abhijit Surya, économiste chez Capital Economics.

"Dans l'ensemble, nous maintenons notre prévision selon laquelle la RBA ne relèvera plus ses taux. Cela dit, la décision sera serrée."

En Nouvelle-Zélande, les attentes de réductions anticipées ont été encouragées par un rapport d'inflation bénin, les banques locales laissant maintenant présager des mouvements anticipés.

"Nous avons avancé notre prévision d'une première baisse de 25 points de base du taux d'escompte à novembre, plutôt qu'à février", a déclaré Sharon Zollner, responsable de l'économie néo-zélandaise chez ANZ.

"Nous considérons toujours qu'une baisse en août est peu probable à ce stade, étant donné que l'inflation des biens non échangeables est toujours aussi élevée, mais octobre est une possibilité que nous n'écarterons certainement pas.

Les marchés impliquent environ 50 % de chances d'une réduction le mois prochain et sont plus que prêts pour le mois d'octobre. Ils prévoient environ 180 points de base d'assouplissement d'ici la fin de 2025, contre 49 points de base pour la RBA. (Reportage de Wayne Cole ; Rédaction de Jamie Freed)