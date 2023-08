Les dollars australien et kiwi ont oscillé près des niveaux de soutien clés mercredi, les investisseurs réduisant les paris sur des taux d'intérêt plus élevés à la suite d'une deuxième pause des taux en Australie et d'une hausse du taux de chômage en Nouvelle-Zélande.

Le dollar australien est resté stable à 0,6614 $, juste un peu au-dessus d'un niveau de soutien majeur de 66 cents. Il a chuté de 1,6 % au cours de la nuit pour atteindre un creux de quatre semaines à 0,6602 $ après que la Banque de réserve d'Australie ait fait une deuxième pause dans ses taux, alimentant les spéculations sur le fait que le cycle de resserrement pourrait être déjà terminé.

Une rupture des 66 cents ouvrirait la voie à un retour au plus bas de cette année de 0,6459 $.

Le dollar kiwi a perdu 0,4 % à 0,6128 $, également à un cheveu du niveau clé de 0,6121 $, alors que les prix des produits laitiers ont chuté lors d'une vente aux enchères mondiale et que des données ont montré que le taux de chômage en Nouvelle-Zélande a augmenté de manière inattendue à 3,6 % contre 3,5 %.

Les marchés ont légèrement réduit les chances d'une nouvelle hausse des taux et ont fait baisser les swaps de taux d'intérêt à deux ans de 4 points de base à 5,4380%.

En Australie, trois grandes banques sur quatre - ANZ, CBA et Westpac - prévoient désormais une pause prolongée de la part de la RBA. D'autres économistes, notamment ceux de Barrenjoey et d'UBS, estiment que le taux d'escompte a atteint son maximum à 4,1 %.

"La balance des risques favorise désormais la perspective d'une pause de la RBA", a déclaré Bill Evans, économiste en chef de Westpac, qui a prédit une hausse des taux mardi.

Le concept de préemption semble avoir été remplacé par une approche "dépendante des données" sur cette question également.

Les contrats à terme impliquent qu'il y a une chance égale que la RBA procède à une dernière hausse au quatrième trimestre de l'année, avec des réductions de taux commençant au second semestre de 2024.

Alors que le cycle de hausse des taux touche à sa fin, les marchés n'évaluent plus le risque de récession, une partie importante de la courbe de rendement entre les obligations d'État à dix ans et à trois ans s'étant nettement accentuée la semaine dernière.

L'écart se situe à un niveau positif de 22 points de base, s'éloignant de plus en plus du territoire négatif atteint il y a tout juste un mois (rapport de Stella Qiu ; édition de Simon Cameron-Moore).