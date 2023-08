Les dollars australien et néo-zélandais ont stagné mercredi après que les données sur l'inflation chinoise se soient avérées trop mitigées pour fournir une direction à court terme, bien qu'elles aient souligné la faiblesse de la demande dans le géant asiatique.

Le dollar australien s'est maintenu à 0,6545 $, après avoir rebondi d'un creux de deux mois de 0,6497 $ au cours de la nuit. Une image technique baissière suggère que les risques sont pour un test de son plus bas de mai de 0,6459 $, et il doit franchir la résistance de 0,6610 $ pour trouver une base plus ferme.

Le dollar kiwi a oscillé à 0,6060$, après avoir touché un plus bas de deux mois à 0,6035$ durant la nuit. La résistance majeure se situe autour de 0,6134 $, avec son nadir de mai à 0,5986 $.

Les données chinoises ont montré que les prix à la consommation ont baissé de 0,3 % en juillet par rapport à l'année précédente, mais ce chiffre est légèrement supérieur aux prévisions car l'IPC mensuel a augmenté de façon inattendue de 0,2 % par rapport à juin. Les prix à la production ont baissé de 4,4 %, alors que les analystes s'attendaient à une baisse de 4,1 %.

Cela fait suite à des chiffres commerciaux désastreux mardi, qui ont renforcé les arguments en faveur d'une politique de relance plus significative.

Le ralentissement de la croissance en Chine est considéré comme un élément négatif pour l'Aussie, étant donné que la Chine est de loin le plus grand marché d'exportation de l'Australie et un acheteur majeur de ses produits de base.

D'un autre côté, la désinflation exportée par la Chine exerce une pression à la baisse sur les prix des biens en Australie, ce qui est indispensable pour contrer la hausse des coûts des entreprises.

Les marchés parient sur une inflation suffisamment modérée pour que la Reserve Bank of Australia (RBA) maintienne ses taux à 4,1 %, après les pauses de juillet et d'août. Les contrats à terme impliquent environ 40 % de chances d'une nouvelle hausse d'ici décembre, et les réductions de taux devraient commencer vers le mois d'août de l'année prochaine.

"La RBA a donné l'impression que la barre d'une nouvelle hausse à court terme est assez haute", a déclaré Sean Callow, stratège principal en matière de devises chez Westpac.

"Notamment, le conseil de la RBA estime désormais que les données récentes sont compatibles avec la réalisation de l'objectif d'inflation - une évaluation confiante que peu de banquiers centraux ont été prêts à codifier dans leurs déclarations de politique générale.

Le gouverneur et le gouverneur adjoint de la RBA feront le point sur les perspectives d'évolution de la politique monétaire lorsqu'ils se présenteront devant les parlementaires vendredi.

La Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) tiendra sa prochaine réunion de politique monétaire le 16 août et les marchés estiment qu'il y a 95 % de chances que les taux restent à 5,5 % compte tenu de la faiblesse de la demande intérieure. (Reportage de Wayne Cole ; Rédaction de Simon Cameron-Moore)