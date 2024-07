Les dollars australien et néo-zélandais sont restés proches de leurs plus bas niveaux en trois mois jeudi, alors que les ventes massives sur les marchés boursiers mondiaux ont sapé l'appétit des investisseurs, favorisant les valeurs refuges telles que le yen et le franc suisse.

Des enquêtes décevantes sur l'industrie manufacturière européenne ont également renforcé les inquiétudes concernant la croissance mondiale et ont pesé sur les matières premières, le cuivre tombant à son plus bas niveau depuis trois mois.

La ruée vers le risque a fait reculer l'Aussie jusqu'à 0,6565 $, soit une perte de 1,8 % sur la semaine jusqu'à présent. Cela l'a laissé loin du récent sommet de 0,6798 $ et a brisé la moyenne mobile de 200 jours à 0,6586 $.

L'Aussie a également chuté à 101,05 yens, après avoir perdu 1,6 % au cours de la nuit et porté ses pertes à près de 8 % au cours des deux dernières semaines. Il a chuté de 1,2% sur le franc suisse pour atteindre son plus bas niveau en 14 semaines.

Le dollar kiwi a perdu 1,5 % sur la semaine pour s'établir à 0,5918 $, et menace le support majeur à 0,5853 $.

La déroute de Wall Street a conduit les marchés à estimer à 100 % la probabilité d'une réduction des taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine en septembre, et a alimenté les spéculations sur le fait qu'elle adopterait une attitude plus dovish lors de sa réunion de politique générale de la semaine prochaine.

Cela a conduit les investisseurs à réduire la probabilité d'une hausse des taux de la Reserve Bank of Australia (RBA) lors de sa réunion d'août, qui est désormais estimée à 17 %.

Les chiffres de l'inflation pour le deuxième trimestre, attendus le 31 juillet, seront déterminants. Une hausse annuelle de 4,0 % ou plus de l'inflation de base renforcerait la pression en faveur d'un resserrement des conditions monétaires.

Quant à la Reserve Bank of New Zealand (RBNZ), une série de données peu encourageantes pousse les marchés à réclamer des baisses de taux précoces et agressives, la probabilité d'un assouplissement au mois d'août étant désormais de 44 %.

Des réductions de 68 points de base sont prévues pour cette année, et de 108 points de base supplémentaires pour 2025.

Les rendements des obligations à deux ans sont tombés à leur plus bas niveau depuis début 2023, à 4,398 %, après avoir perdu 50 points de base depuis le début du mois.

"Nous nous attendons maintenant à ce que la RBNZ réduise ses taux de 25 points de base à chaque réunion à partir d'octobre 2025, ce qui implique 2 réductions en 2024, 7 réductions en 2025 et aucune réduction en 2026", ont déclaré les analystes de Goldman Sachs dans une note.

"Il existe des risques d'une réduction anticipée en août si les données sur le marché du travail sont plus faibles que prévu. (Rapport de Wayne Cole ; Rédaction de Stephen Coates)