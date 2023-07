Le dollar australien a bondi jeudi après que les données sur l'emploi du pays ont dépassé les attentes, tandis que le yuan a progressé après que la Chine a pris des mesures pour enrayer le déclin de sa monnaie en assouplissant une règle sur le financement transfrontalier.

Les données publiées jeudi ont montré que l'emploi en Australie a largement dépassé les attentes pour un deuxième mois consécutif en juin, l'emploi net ayant augmenté de 32 600 en juin par rapport à mai, dépassant les prévisions du marché qui tablait sur une augmentation de 15 000.

Cela a poussé l'Aussie à la hausse et il a grimpé de plus de 0,9 % pour atteindre un sommet intrajournalier de 0,6834 $, entraînant le dollar néo-zélandais dans son sillage.

Le kiwi a gagné 0,57 % à 0,6299 $, les deux monnaies des Antipodes étant en passe d'inverser quatre séances consécutives de pertes.

"Le dollar australien a connu une hausse généralisée après que l'économie ait publié un nouveau rapport défiant la hausse des taux", a déclaré Matt Simpson, analyste principal de marché chez City Index.

"En fin de compte, c'est une autre série de chiffres solides sur l'emploi qui maintient la pression sur une banque dépendante des données (Reserve Bank of Australia) pour potentiellement augmenter les taux en août.

En Asie, la Chine a laissé ses repères de prêt inchangés jeudi, comme prévu, bien que sa banque centrale et son autorité de régulation des changes aient déclaré qu'ils avaient augmenté le ratio d'ajustement macro prudentiel transfrontalier pour les entreprises et les institutions financières.

Cette dernière mesure vise à permettre aux entreprises nationales de lever plus facilement des fonds sur les marchés étrangers, à un moment où le yuan chinois est soumis à des pressions à la baisse en raison de l'essoufflement de la reprise économique du pays.

Le fait d'autoriser davantage d'entrées de capitaux pourrait atténuer la pression sur la monnaie.

Le yuan a bondi sur les marchés onshore et offshore à la suite de cette décision, se renforçant tous deux de plus de 0,5 % par rapport au dollar américain.

Le yuan offshore a acheté en dernier lieu 7,1901 pour un dollar, tandis que le yuan onshore s'est renforcé au-delà de 7,18 pour un dollar pour atteindre un sommet de 7,1620 en séance.

La hausse a indiqué la politique de la Banque populaire de Chine pour "défendre le (yuan) et freiner la volatilité excessive des devises parallèlement à la forte tendance de fixation du CNY", a déclaré Ken Cheung, stratège en chef des devises asiatiques à la Mizuho Bank.

PERSPECTIVES DE TAUX

Sur le marché des devises, la livre sterling a subi des pertes importantes après une chute brutale lors de la session précédente suite aux données sur l'inflation en Grande-Bretagne, qui ont été inférieures aux attentes du marché.

La livre sterling était en hausse de 0,15 % à 1,2958 dollar, après avoir perdu plus de 0,7 % mercredi.

Ces données sur l'inflation ont réduit les attentes du marché concernant de nouvelles hausses de taux agressives de la part de la Banque d'Angleterre (BoE), la perspective d'une hausse des taux britanniques au-delà de 6 % étant désormais probablement écartée.

Les opérateurs avaient à un moment donné prévu une hausse des taux d'intérêt jusqu'à 6,5 %.

"Je pense que le marché est désormais un peu plus raisonnable en ce qui concerne ses attentes en matière de relèvement des taux d'intérêt par la Banque d'Angleterre. Nous avons toujours pensé que 150 points (de base) de hausse étaient tout simplement excessifs", a déclaré Joseph Capurso, responsable de l'économie internationale et durable à la Commonwealth Bank of Australia (CBA).

L'euro a augmenté de 0,24 % pour atteindre 1,1227 $, les investisseurs attendant la réunion de politique générale de la Banque centrale européenne (BCE) de la semaine prochaine pour obtenir plus de clarté sur les perspectives en matière de taux d'intérêt.

Ces derniers jours, les responsables politiques de la BCE ont adopté un ton plus dovish, Yannis Stournaras, membre du conseil des gouverneurs, étant le dernier à indiquer que les futures augmentations de taux après l'augmentation probable de 25 points de base en juillet restent incertaines.

L'indice du dollar américain s'est établi à 100,03, regagnant un peu de terrain après la chute de plus de 2 % de la semaine dernière, suite à une réaction spontanée aux données sur l'inflation américaine, qui se sont avérées plus froides que prévu.

"Nous pensions que la chute était trop forte et il semble que le dollar ait regagné une partie de ses pertes", a déclaré M. Capurso de la CBA.

Le yen japonais a augmenté de 0,3 % pour atteindre 139,23 pour un dollar.