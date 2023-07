Le dollar australien a bondi jeudi après que les données sur l'emploi, étonnamment fortes, aient renforcé le risque de nouvelles hausses des taux d'intérêt et entraîné une forte augmentation des rendements obligataires.

Le dollar australien a bénéficié des derniers efforts de Pékin pour soutenir sa monnaie, l'Aussie étant souvent vendu comme un substitut liquide au yuan en période de faiblesse.

Le dollar australien a augmenté de 0,8 % pour atteindre 0,6832 $, faisant plus que récupérer la perte subie au cours de la nuit. La rupture de la résistance autour de 0,6830 $ ouvre la voie à une barrière majeure à 0,6895 $.

Le dollar kiwi a suivi avec un gain de 0,6% à 0,6302 $, après avoir glissé jusqu'à 0,6225 $ pendant la nuit avant de trouver un soutien.

Les données australiennes ont montré que l'emploi a augmenté de 32 600 en juin, plus de deux fois la prévision médiane et en plus d'un gain énorme de 76 600 en mai. Presque tous les emplois étaient des emplois à temps plein, tandis que les heures travaillées étaient également en hausse.

Le taux de chômage s'est établi à 3,5 %, soit à peine plus que le taux de 3,4 % atteint en octobre dernier, son plus bas niveau depuis 50 ans.

L'absence d'assouplissement sur le marché du travail très tendu sera un défi pour la Reserve Bank of Australia (RBA), qui a interrompu le resserrement de sa politique au début du mois afin d'évaluer l'impact des fortes hausses déjà intervenues.

Le gouverneur de la RBA, Philip Lowe, a déclaré qu'il était "possible" que le taux d'intérêt de 4,1 % doive à nouveau augmenter, mais il a semblé hésiter sur cette perspective.

"L'incroyable vigueur du marché du travail continuera à exercer une pression à la hausse sur les salaires et l'inflation", a déclaré Sean Langcake, responsable des prévisions macroéconomiques pour Oxford Economics Australia.

"La Reserve Bank n'est pas en mesure de tolérer la moindre surprise concernant les perspectives d'inflation, et nous nous attendons à deux nouvelles hausses de taux dans les mois à venir".

Les marchés ont réagi en augmentant la probabilité d'une hausse des taux en août à environ 43 %, contre 35 % avant les données. Le pic prévu pour les taux a également augmenté, passant de 4,35 % à 4,42 %.

Les contrats à terme sur les obligations à trois ans ont perdu 15 ticks à 96,070, tandis que les rendements des obligations à 10 ans ont augmenté de 6 points de base à 3,970 %.

Adam Boyton, responsable de l'économie australienne chez ANZ, a noté que la croissance rapide de la population réduisait la pression à la hausse sur les salaires. La population active a augmenté de 59 000 personnes en juin, restant en avance sur la croissance de l'emploi.

"Alors que le marché du travail est toujours très tendu, il y a des signes précurseurs d'une détente et d'une augmentation du taux de chômage dans les mois à venir", a déclaré Boyton, qui s'attend à ce que la RBA maintienne les taux à 4,1 % pour une période prolongée. (Reportage de Wayne Cole ; Rédaction d'Edmund Klamann et Sam Holmes)