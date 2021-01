Le dollar avance face à l'euro à la veille d'une réunion de la Fed

New York (awp/afp) - Le dollar s'appréciait face à la monnaie unique européenne lundi, dans un contexte plus favorable au risque et à la veille de la première réunion de 2021 de la Réserve fédérale américaine (Fed).

A 19H50 GMT (20H50 à Paris), le dollar montait de 0,26% face à l'euro, à 1,2139 dollar pour un euro.

Le billet vert naviguait cependant à un niveau relativement bas face aux principales devises: l'indice dollar, qui le compare à un panier de monnaies, a touché au début du mois un plus bas depuis mars 2018 et ne s'en est éloigné que très peu depuis.

Mais "le contexte macroéconomique général favorable" ainsi que les "espoirs de plan de relance aux États-Unis" apportent du soutien au billet vert, a expliqué Stephen Innes, analyste chez Axi.

La banque centrale américaine se réunira pour la première fois cette année mardi et mercredi, une semaine après l'arrivée à la Maison Blanche de Joe Biden qui a présenté son programme d'urgence de 1.900 milliards de dollars pour soulager l'économie.

Dans l'immédiat, aucune action de la Fed n'est attendue. Les taux sont déjà à zéro, et Jerome Powell a récemment dit que l'institution ferait "savoir au monde en avance" quand le moment de réduire ses achats d'actifs sera venu.

La Banque centrale américaine a, depuis le mois de mars, déployé un nombre inédit d'outils monétaires, et en a même créé plusieurs.

La semaine dernière, c'est la Banque centrale européenne (BCE) qui avait maintenu, sans surprise, ses mesures de soutien monétaire à l'économie.

Sa présidente Christine Lagarde a souligné jeudi que l'institution "surveille très attentivement les taux de change", alors que la monnaie unique s'est appréciée de 10% face au billet vert depuis un an.

"Si le Comité monétaire et le PIB" américain, dont la première estimation pour le 4e trimestre est attendue jeudi, sont importants pour le marché des devises, les résultats de sociétés vont avoir un plus gros impact", a assuré Kathy Lien, de BK Asset Management.

Wall Street attend en effet cette semaine l'annonce des résultats du 4e trimestre d'Apple, Microsoft, Tesla et Facebook entre autres.

Cours de lundi Cours de vendredi 19H50 GMT 22H00 GMT EUR/USD 1,2139 1,2171 EUR/JPY 125,99 126,31 EUR/CHF 1,0783 1,0779 EUR/GBP 0,8885 0,8893 USD/JPY 103,79 103,78 USD/CHF 0,8876 0,8856 GBP/USD 1,3661 1,3686

afp/rp