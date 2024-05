Le dollar a baissé mercredi après que la Réserve fédérale américaine a indiqué qu'elle penchait toujours pour une réduction éventuelle des coûts d'emprunt, mais a répété qu'elle souhaitait obtenir une "plus grande confiance" dans la poursuite de la baisse de l'inflation avant de réduire les taux d'intérêt.

"Ces derniers mois, il n'y a pas eu de progrès supplémentaires vers l'objectif d'inflation de 2 % du Comité", a déclaré la Fed dans son communiqué.

La déclaration était largement conforme aux attentes, tandis que le président de la Fed, Jerome Powell, a également déclaré lors d'une conférence de presse qu'il était peu probable que la prochaine mesure de la banque centrale américaine soit une hausse, apaisant ainsi certaines inquiétudes quant à la possibilité que la Fed pivote vers une position plus hawkish.

L'inflation des prix à la consommation plus forte que prévu en mars a réduit à néant les espoirs que les chiffres élevés de janvier et février étaient des anomalies, ce qui a conduit les opérateurs à repousser les attentes quant à la date à laquelle la banque centrale américaine est susceptible de réduire les taux d'intérêt.

Les opérateurs de contrats à terme sur les Fed funds tablent désormais sur un assouplissement de 35 points de base cette année, contre 29 points de base avant la déclaration de la Fed.

"L'absence de changement dans les prévisions (qui impliquent toujours que la Fed considère la prochaine étape comme une réduction - en fonction de l'inflation) a été marginalement dovish, et je ne suis pas sûr que la nouvelle phrase insérée sur l'absence de progrès sur l'inflation soit suffisante pour compenser cela", a déclaré John Velis, stratège FX et macro chez BNY Mellon à New York.

L'indice du dollar a baissé de 0,44% à 105,85, après avoir atteint 106,49, son plus haut niveau depuis le 16 avril. Un dépassement des 106,51 serait le plus haut depuis le début du mois de novembre.

La Fed a également annoncé qu'elle réduirait le rythme de réduction de son bilan à partir du 1er juin, n'autorisant plus que 25 milliards de dollars d'obligations du Trésor à s'écouler chaque mois, contre 60 milliards actuellement. Les titres adossés à des créances hypothécaires continueront à être éliminés à hauteur de 35 milliards de dollars par mois.

"Le fait que la Fed réduise encore un peu ses dépenses me fait penser qu'elle veut commencer à assouplir les conditions. Elle ne veut pas aggraver la situation", a déclaré Jeffrey Roach, économiste en chef chez LPL Financial à Charlotte, en Caroline du Nord.

Le prochain indicateur économique majeur sera le rapport sur l'emploi de vendredi pour le mois d'avril, qui devrait montrer que les employeurs ont créé 243 000 emplois au cours du mois.

Le rapport ADP sur l'emploi de mercredi a montré que les effectifs privés américains ont augmenté plus que prévu en avril, tandis que les données du mois précédent ont été révisées à la hausse.

Par ailleurs, un rapport du département du travail américain publié mercredi a montré que les offres d'emploi aux États-Unis sont tombées à leur plus bas niveau depuis trois ans en mars, tandis que le nombre de personnes quittant leur emploi a diminué.

L'euro a gagné 0,5 % à 1,0718 dollar. La livre s'est renforcée de 0,34 % à 1,2532 $.

Le dollar a baissé de 0,33% à 157,28 yens.

La monnaie japonaise s'est fortement redressée lundi, les opérateurs évoquant l'intervention des autorités japonaises pour acheter des yens et tenter de soutenir une monnaie qui languit à des niveaux observés pour la dernière fois il y a plus de trente ans.

Le dollar s'est depuis lors renforcé, ce qui soulève la question de savoir si des mesures supplémentaires seront nécessaires pour mettre un terme à la faiblesse du yen. La monnaie japonaise souffre d'un important différentiel de taux d'intérêt qui rend attrayants les emprunts en yens et les investissements en actifs américains.

"Il n'y a pas beaucoup d'options pour le Japon. D'une certaine manière, l'intervention n'est qu'une invitation à acheter la baisse pour la plupart des traders de devises à de meilleurs niveaux", a déclaré Adam Button, analyste en chef des devises chez ForexLive à Toronto. "Le dollar/yen n'arrêtera pas de grimper tant que l'économie américaine ne se sera pas refroidie.

Dans les crypto-monnaies, le bitcoin a chuté de 1,97% à 58 683,79 $ après avoir atteint plus tôt 56 483 $, le plus bas depuis le 27 février.