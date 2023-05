Le dollar a reculé face à la plupart des devises jeudi après que la Réserve fédérale américaine a ouvert la porte à une pause dans son cycle de resserrement agressif, bien que les marchés aient été secoués par l'aversion au risque dans le contexte d'une déroute des actions des banques régionales américaines.

La Fed a relevé mercredi son taux d'intérêt de référence au jour le jour d'un quart de point de pourcentage, comme prévu, mais, ce faisant, elle a baissé le libellé de sa déclaration de politique générale selon lequel elle "anticipe" que d'autres augmentations de taux seraient nécessaires.

Cela a entraîné une baisse généralisée du dollar américain et des rendements du Trésor, les traders considérant les commentaires comme un signal que le pic des taux américains avait été atteint et ont décidé d'envisager des réductions de taux plus tard dans l'année. [US/]

Dans les échanges asiatiques de jeudi, la livre sterling s'est maintenue à un plus haut de 11 mois de 1,2590 $, après avoir atteint ce niveau lors de la session précédente.

Les marchés japonais restent fermés pour cause de vacances.

L'euro était en hausse de 0,2 % à 1,1083 $, flirtant avec son récent pic d'un an.

"La partie la plus remarquable de la déclaration est celle qui décrit les perspectives de la politique monétaire à l'avenir, car le FOMC a édulcoré son langage concernant la nécessité d'un resserrement monétaire supplémentaire", a déclaré Jay Bryson, économiste en chef chez Wells Fargo.

"Un resserrement supplémentaire pourrait être nécessaire ... mais le FOMC ne semble pas s'engager à l'avance à une nouvelle hausse des taux le 14 juin.

L'indice du dollar Index était en dernier lieu en baisse de 0,12 % à 101,11, après avoir baissé de plus de 0,6 % lors de la séance précédente.

Les marchés monétaires s'attendent maintenant à ce que la Fed maintienne ses taux d'intérêt lors de sa prochaine réunion en juin, et ont prévu des baisses de taux d'environ 80 points de base à partir de juillet jusqu'à la fin de l'année.

Les craintes persistantes d'un bouleversement du secteur bancaire ont renforcé les attentes selon lesquelles la Fed devra bientôt commencer à assouplir les conditions monétaires. Ces craintes ont été intensifiées par la nouvelle selon laquelle PacWest Bancorp explore des options stratégiques, ce qui a fait chuter ses actions et celles d'autres prêteurs régionaux américains dans les échanges d'après bourse.

Le créancier, basé à Los Angeles, espère éviter le sort d'autres prêteurs régionaux qui ont été repris par les autorités de régulation américaines au cours des deux derniers mois en trouvant de manière proactive une solution pour renforcer ses finances, a déclaré une source à Reuters.

La prudence face au risque a permis au yen japonais - une valeur refuge traditionnelle en temps utile - d'être bien soutenu, la devise progressant d'un peu plus de 0,1 % par rapport au dollar américain, à 134,51.

Le yen avait bondi de plus de 1 % mercredi, stimulé par la baisse des rendements du Trésor américain.

Les dollars australien et néo-zélandais, sensibles au risque, ont également chuté dans les échanges asiatiques, le dollar australien perdant 0,32 % à 0,6649 $.

Le kiwi était en baisse de 0,1 % à 0,62235 $.

"Il y a beaucoup d'inquiétudes aux Etats-Unis concernant le secteur bancaire et le resserrement du crédit. Il s'agit d'un événement lié au crédit et cela se répercute rapidement sur l'économie", a déclaré Jarrod Kerr, économiste en chef à la Kiwibank.

"Je pense donc que les banques centrales, y compris la Fed, ont atteint ou sont sur le point d'atteindre le point culminant de leurs taux d'intérêt.

La Banque centrale européenne (BCE) sera ensuite sous les feux de la rampe, car on s'attend à ce que les responsables politiques de la BCE augmentent les taux d'intérêt pour la septième réunion consécutive plus tard dans la journée de jeudi.