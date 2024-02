Le dollar était en baisse lundi avant les commandes de biens durables aux Etats-Unis et une estimation de l'inflation cette semaine qui pourrait fournir plus d'informations sur la date à laquelle la Réserve Fédérale pourrait commencer à réduire les taux d'intérêt.

L'indice du dollar, une mesure du billet vert par rapport à un panier de devises, était en baisse de 0,2 % à 103,78 - bien que la monnaie américaine se soit renforcée de 0,1 % à 150,71 contre le yen japonais.

Dans les crypto-monnaies, l'éther a augmenté de 8 % à 3 177 $, tandis que le bitcoin a gagné 6,89 % à 54 506 $.

Les données sur les biens durables aux États-Unis sont attendues mardi, tandis que l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle de janvier, qui est la mesure préférée de l'inflation par la Fed, sera publié jeudi.

Le marché a récemment réduit ses attentes concernant l'ampleur et le délai de la baisse des taux de la Fed, car l'économie américaine reste forte.

Les marchés ont pratiquement exclu une réduction lors de la réunion de mars de la Fed et ont récemment repoussé les attentes d'une réduction à juin par rapport à mai, selon l'outil FedWatch du CME, à la suite de données solides sur les prix à la consommation et à la production aux États-Unis. Les chiffres de l'inflation dans la zone euro, au Japon et en Australie sont également attendus cette semaine, ainsi qu'une décision sur les taux de la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande (RBNZ) et des enquêtes PMI en Chine.

"Le marché est un peu prudent et les rendements américains sont le principal moteur du dollar/yen", a déclaré Marc Chandler, stratège en chef du marché chez Bannockburn Global Forex à New York.

"Au quatrième trimestre de l'année dernière, le marché s'est montré très agressif à l'égard de l'assouplissement de la Fed et, au cours de la première moitié du premier trimestre, le marché s'est ajusté, les taux d'intérêt ont augmenté et le dollar s'est apprécié. Cet ajustement est terminé et je pense que nous allons commencer à voir des données économiques faibles, à commencer par les commandes de biens durables de demain."

Les prix à la consommation au Japon sont également attendus mardi et devraient montrer que l'inflation de base a ralenti à un taux annuel de 1,8 % en janvier, le plus bas depuis mars 2022.

Cela compliquerait les plans de la Banque du Japon (BOJ) visant à mettre fin aux taux d'intérêt négatifs dans les mois à venir, ce qui maintiendrait le yen sous pression à court terme.

L'euro était en hausse de 0,3 % à 1,0852 $, après avoir progressé par rapport au dollar au cours de huit des neuf dernières séances de négociation.

Les responsables de la Banque centrale européenne ont réitéré leur attention sur l'inflation dans la zone euro, en particulier le secteur des services et la croissance des salaires.

La présidente de la BCE, Christine Lagarde, a déclaré aux législateurs européens à Strasbourg que la croissance des salaires restait robuste dans la zone euro, mais que les entreprises pourraient absorber une partie de cette augmentation en réduisant leurs marges bénéficiaires plutôt qu'en augmentant leurs prix.

L'un des principaux moteurs de la vigueur de l'euro a été la réduction de l'écart entre les taux d'intérêt américains et ceux de la zone euro à la fin de l'année.

Il y a seulement deux semaines, les investisseurs estimaient que la Fed réduirait ses taux d'environ 80 points de base cette année, contre environ 100 points de base pour la BCE. Lundi, cet écart avait pratiquement disparu.