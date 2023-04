Le dollar américain a reculé mercredi avant la publication d'un rapport sur l'inflation qui fournira des indices sur la trajectoire des hausses de taux d'intérêt de la Réserve fédérale.

Après les solides données sur l'emploi américain de la semaine dernière, tous les regards sont désormais tournés vers le rapport sur l'inflation, avec des mouvements de devises modérés avant la publication.

La livre sterling a augmenté de 0,04 % pour atteindre 1,2432 $, tandis que l'euro était en hausse de 0,1 % à 1,0924 $, les deux monnaies se trouvant à une certaine distance de leurs plus bas d'une semaine atteints lundi.

Face à un panier de devises, l'indice du dollar Index a reculé de 0,05% à 102,07.

"Il s'agira d'un peu comme les chiffres de l'emploi non agricole de vendredi, où il ne se passe pas grand-chose avant les données, et lorsque les données sont publiées, vous obtenez toutes sortes de réactions", a déclaré Joseph Capurso, responsable de l'économie internationale et durable à la Commonwealth Bank of Australia.

Selon un sondage Reuters réalisé auprès d'économistes, l'inflation globale en mars devrait s'établir à 5,2 % en glissement annuel, contre 6,0 % précédemment, tandis que l'inflation de base devrait augmenter pour atteindre 5,6 %.

"Powell a dit en temps utile qu'il voulait voir une tendance à la baisse de l'inflation sous-jacente, mais les données ne le fournissent pas encore. C'est pourquoi ce soir est si important", a déclaré M. Capurso, faisant référence au président de la Fed, Jerome Powell.

Une série d'intervenants de la Fed ont proposé mardi peu d'indications sur l'ampleur de la hausse des taux d'intérêt américains, le président de la Fed de New York, John Williams, déclarant que la trajectoire de la politique de la banque centrale dépendra des données à venir.

Par ailleurs, Patrick Harker, président de la Fed de Philadelphie, a déclaré qu'il pensait que la fin des hausses de taux était proche.

Les marchés monétaires estiment à environ 74 % la probabilité que la Fed relève ses taux de 25 points de base le mois prochain, bien que de multiples baisses de taux soient également envisagées dès juillet et jusqu'à la fin de l'année.

Les turbulences bancaires provoquées par l'effondrement de la Silicon Valley Bank le mois dernier ont renforcé les paris selon lesquels la Fed ne relèverait pas les taux aussi fortement qu'on le craignait afin d'atténuer les tensions dans le secteur.

Mardi, Austan Goolsbee, président de la Fed de Chicago, a déclaré que la banque centrale américaine devrait faire preuve de patience avant de relever les taux d'intérêt, compte tenu des tensions récentes dans le secteur bancaire.

Par rapport au yen, le dollar a reculé de 0,06 % pour atteindre 133,62 yens, tout en restant proche de son plus haut niveau en un mois de 133,87 yens, ce qui reflète le contraste frappant entre le cycle de resserrement agressif de la politique monétaire de la Fed et la politique ultra-libre de la Banque du Japon (BOJ).

Le Fonds monétaire international a déclaré dans son rapport sur la stabilité financière mondiale publié mardi que la BOJ pourrait aider à prévenir les changements brusques de politique plus tard en permettant une plus grande flexibilité dans sa politique de contrôle de la courbe de rendement.

Ailleurs, l'Aussie a augmenté de 0,07% à 0,6658 $, tandis que le kiwi a gagné 0,05% à 0,6195 $.

Dans les cryptomonnaies, le bitcoin était en dernier lieu légèrement plus élevé à 30 285 $, se maintenant au-dessus du niveau clé de 30 000 $ après l'avoir franchi pour la première fois en 10 mois mardi.

L'éther, la deuxième plus grande cryptomonnaie, s'est établi à 1 893,50 $.