Le dollar baisse par rapport au yen et atteint son plus bas niveau depuis 9 mois par rapport à l'euro, en raison des paris des banques centrales.

Le dollar s'est également approché de son plus bas niveau en neuf mois par rapport à l'euro, alors que le marché s'attend à ce que la Banque centrale européenne procède la semaine prochaine à une hausse des taux deux fois plus importante que celle de la Réserve fédérale.

La devise américaine a baissé de 0,43% à 129,65 yens dans les premiers échanges, après que des données aient montré que l'inflation des prix à la consommation à Tokyo s'est accélérée pour atteindre un pic de près de 42 ans ce mois-ci, augmentant la pression sur la BOJ pour qu'elle abandonne ses mesures de stimulation.

Toutefois, ce niveau est encore loin du creux de 127,215 atteint la semaine dernière après 7 mois et demi d'attente d'une modification de la politique de la banque centrale. Lorsque les responsables de la BOJ ont voté à l'unanimité le 18 janvier pour maintenir les paramètres de stimulation inchangés, la paire de devises a rebondi jusqu'à 131,58.

"Les attentes du marché concernant des changements à tout moment (de la part de la BOJ), y compris lors de la prochaine réunion en mars, resteront élevées, ce qui maintiendra le yen à un niveau élevé", a déclaré Shinichiro Kadota, stratégiste chez Barclays à Tokyo, qui a vu une possibilité de rupture de la paire dollar-yen sous 125.

"S'il y a des accès de faiblesse du yen, je pense que la hausse continuera à être plafonnée par ces attentes", a déclaré Kadota.

Pour la semaine, le dollar est à peu près plat par rapport au yen, après avoir oscillé entre gains et pertes.

En revanche, l'euro se dirige vers une hausse de 0,4 % depuis vendredi dernier, pour sa troisième semaine gagnante consécutive. Il s'est apprécié de 0,07 % à 1,08975 $ sur la journée, se rapprochant ainsi du sommet de la nuit de 1,09295 $, un niveau qui n'a pas été atteint depuis avril.

Les traders s'attendent généralement à ce que la Fed augmente les taux d'intérêt de 25 points de base (pb) mercredi, un pas en arrière par rapport à l'augmentation de 50 pb en décembre. Entre-temps, la BCE s'est pratiquement engagée à augmenter son taux directeur d'un demi-point de pourcentage jeudi.

Le Dollar Index - qui mesure la monnaie par rapport à six devises principales, dont l'euro, le yen et la livre sterling - a légèrement baissé de 0,04% à 101,70, ce qui le place sur la voie d'une baisse de 0,28% cette semaine. Il s'agirait de sa troisième baisse hebdomadaire consécutive.

La livre sterling a également connu une troisième semaine gagnante contre le billet vert, avec une hausse de 0,1 %. Elle était stable vendredi à 1,2411 $.

La devise britannique reste proche du pic de sept mois de 1,24475 $ atteint en début de semaine, même si les traders s'inquiètent toujours de la tâche qui attend la Banque d'Angleterre pour contrôler l'inflation sans endommager une économie déjà en récession.

Le dollar australien, sensible aux risques, a augmenté de 0,11 % à 0,71225 $, se rapprochant ainsi du sommet de sept mois atteint jeudi à 0,71425 $. Les données sur l'inflation australienne publiées en début de semaine ont montré que les prix à la consommation ont augmenté au rythme le plus rapide depuis 33 ans, ce qui a renforcé les attentes quant à une nouvelle hausse des taux d'intérêt de la Reserve Bank of Australia.

Pour la semaine, l'Aussie est en hausse de 2,17%, en voie de réaliser sa plus grande progression hebdomadaire depuis début novembre.