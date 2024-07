Le dollar a progressé sur les offres de sécurité lundi dans le sillage de la tentative d'assassinat de l'ancien président américain Donald Trump, ce qui, à son tour, a laissé le yen lutter pour rester à flot malgré les efforts d'intervention présumés de Tokyo.

Les échanges ont été limités en Asie, le Japon étant en vacances, bien que les nouvelles de l'assassinat de Trump aient dominé l'humeur prudente du marché et que les investisseurs aient réduit les chances d'une victoire de Trump lors des élections américaines de novembre.

La tentative d'assassinat renforce probablement la "réputation de force" de Trump, a déclaré Jack Ablin, directeur des investissements chez Cresset Capital. "Le spectre de la violence politique introduit un tout nouveau niveau d'instabilité potentielle.

"C'est de l'incertitude et de la volatilité, et bien sûr les marchés n'aiment pas cela. Ce n'est pas un environnement que l'on souhaite voir", a-t-il ajouté.

Le dollar était largement en tête dans les premiers échanges, poussant l'euro en baisse de 0,23% à 1,0885 $ et la livre sterling en baisse de 0,17% à 1,2968 $.

Le dollar australien, sensible au risque, a baissé de 0,18 % à 0,6771 $, tandis que le dollar néo-zélandais a reculé de 0,35 % à 0,6097 $.

"La fonction de réaction du marché à une présidence Trump a été caractérisée par un renforcement du dollar américain et une pentification de la courbe des bons du Trésor américain, nous pourrions donc observer un peu de cela la semaine prochaine si ses chances d'élection sont évaluées comme s'étant encore améliorées après cet incident", a déclaré Rong Ren Goh, un gestionnaire de portefeuille chez Eastspring Investments.

Par rapport à un panier de devises, le billet vert a peu changé à 104,28.

Les bons du Trésor américain n'ont pas été échangés en Asie lundi en raison des vacances au Japon, mais les contrats à terme sur les bons du Trésor à 10 ans ont légèrement baissé, indiquant que les rendements augmenteront lorsque les échanges au comptant commenceront plus tard dans la journée. Les rendements obligataires évoluent inversement aux prix.

Sous une présidence Trump, les analystes du marché s'attendent à une politique commerciale plus dure, à une réduction de la réglementation et à un assouplissement des règles relatives au changement climatique.

Les investisseurs s'attendent également à une prolongation des réductions d'impôts sur les sociétés et les particuliers qui expirent l'année prochaine, ce qui alimente les craintes d'une augmentation des déficits budgétaires sous Trump.

SURVEILLANCE DES INTERVENTIONS

Ailleurs en Asie, le yen est également resté dans la ligne de mire des traders après que Tokyo soit intervenu sur le marché pour soutenir la monnaie japonaise la semaine dernière.

Face au dollar, le yen était en baisse de 0,3 % à 158,36, après avoir atteint son plus haut niveau en un mois à 157,30 par dollar vendredi.

Les données de la Banque du Japon ont suggéré vendredi que les autorités pourraient avoir dépensé jusqu'à 3,57 trillions de yens (22,4 milliards de dollars) jeudi lors de la dernière intervention de l'année.

Le ministère des finances (MOF) est resté muet jusqu'à présent sur la question de savoir s'il était ou non à l'origine de la hausse soudaine et importante du yen, se contentant de répéter que les autorités étaient prêtes à prendre des mesures si nécessaire sur le marché des changes.

Les analystes ont déclaré que le jour férié de lundi au Japon pourrait créer les conditions idéales pour que les autorités interviennent à nouveau en raison de la faible liquidité, similaire à celle des cycles d'intervention d'avril et de mai.

"Les interventions confirmées sur le marché des changes entreprises par le MOF en avril et en mai ont prouvé que les décideurs politiques sont prêts à faire preuve d'ingéniosité dans le choix du moment de leurs actions", a déclaré Jane Foley, responsable de la stratégie de change chez Rabobank.

"Afin d'en avoir plus pour leur argent, les interventions sur le marché des changes dans des conditions calmes ou après la publication de données économiques américaines plus faibles semblent être une décision judicieuse.

"L'intervention qui a eu lieu ce printemps a montré que le MOF est tout à fait prêt à agir en dehors des heures normales de négociation à Tokyo.