Le dollar a poussé le yen plus profondément dans le territoire d'intervention jeudi, alors que l'économie américaine résiliente a souligné la nécessité de taux d'intérêt plus élevés et plus longs, tandis que la Banque du Japon a eu du mal à défendre sa politique ultra-doviste.

Le dollar australien a chuté après que l'emploi en juillet ait chuté de manière inattendue et que le taux de chômage ait augmenté plus que prévu.

Le dollar australien a chuté de près de 1 % après la publication des chiffres, entraînant dans son sillage le dollar néo-zélandais.

Le yen a atteint 146,565 pour un dollar au début des échanges asiatiques, son niveau le plus bas depuis novembre, après avoir subi de nouvelles pressions en raison des écarts de taux d'intérêt entre les États-Unis et le Japon.

Bien que la plupart des marchés monétaires s'attendent à ce que la Réserve fédérale maintienne ses taux d'intérêt en septembre, certains pariant que la banque centrale pourrait déjà avoir achevé son cycle de resserrement, une récente série de données économiques américaines résistantes a renforcé l'idée que les taux d'intérêt resteront à des niveaux restrictifs pendant un certain temps.

Les données de mercredi ont montré que la construction de maisons individuelles aux États-Unis a fait un bond en juillet et que les permis de construire ont augmenté, tandis qu'un rapport séparé a révélé que la production des usines américaines a rebondi de manière inattendue le mois dernier.

"Les États-Unis restent très résistants, sous le poids des taux d'intérêt élevés", a déclaré Carol Kong, stratège en devises à la Commonwealth Bank of Australia (CBA).

"Même si l'inflation a beaucoup baissé, elle est encore loin de l'objectif de 2 % (de la Fed). Je pense donc que le FOMC devra être patient et maintenir la politique monétaire à un niveau restrictif afin de gagner la dernière ligne droite contre l'inflation.

Cela ne peut que nuire au yen, qui a dû faire face à des écarts de taux d'intérêt croissants depuis que la Fed a entamé son cycle de resserrement l'année dernière, tandis que la Banque du Japon continue de maintenir des taux d'intérêt très bas au Japon.

La monnaie japonaise est surveillée de près depuis qu'elle a touché le niveau clé de 145 dollars pour la première fois en neuf mois vendredi dernier, entrant dans une zone qui a déclenché une intervention des autorités japonaises en septembre et octobre de l'année dernière.

"Cette forte hausse du dollar/yen a certainement augmenté le risque que les autorités japonaises interviennent à nouveau sur le marché des changes pour soutenir le yen", a déclaré M. Kong.

Ailleurs, l'euro a baissé de 0,07% à 1,08695 $, tandis que la livre sterling a baissé de 0,1% à 1,27195 $.

Malgré une forte baisse du taux d'inflation global en Grande-Bretagne, les mesures clés de la croissance des prix surveillées par la Banque d'Angleterre n'ont pas diminué en juillet, selon les données de mercredi.

"Nous prévoyons des hausses de taux de 25 points de base en septembre et en novembre, pour un taux directeur de 5,75 %", a déclaré Nick Bennenbroek, économiste chez Wells Fargo, à propos des perspectives de politique monétaire de la Banque d'Angleterre. "Nous prévoyons toujours un ralentissement de la croissance au Royaume-Uni et, en fin de compte, une légère récession.

DANS LE MARASME

Le dollar australien a chuté de 0,9 % à 0,6365 $ après la publication des chiffres de l'emploi, tandis que son homologue néo-zélandais a perdu plus de 0,5 % à 0,5903 $, tous deux à leur plus bas niveau depuis novembre.

"Des fissures apparaissent enfin dans les données sur l'emploi, et cela devrait dissiper tout doute quant à savoir si la (Reserve Bank of Australia) a fini d'augmenter ses taux, a déclaré Matt Simpson, analyste principal de marché chez City Index. "Les données chinoises toujours faibles et l'assouplissement de la Banque populaire de Chine renforcent l'hypothèse d'un taux maximal."

Les deux monnaies des antipodes, souvent utilisées comme substituts liquides du yuan, ont également été malmenées au cours des dernières séances en raison de l'assombrissement des perspectives de l'économie chinoise.

Le yuan offshore a atteint son plus bas niveau en neuf mois, à 7,3470 pour un dollar.

"Étant donné la forte détérioration de l'économie chinoise, les décideurs politiques ressentent désormais un sentiment d'urgence, et je pense qu'il est plus probable qu'ils soient contraints d'annoncer des mesures de relance budgétaire plus importantes", a déclaré M. Kong de la CBA.

L'indice du dollar américain a atteint son plus haut niveau en deux mois, à 103,59.