Le dollar cale, le marché a digéré l'idée de taux encore plus élevés que prévu

New York (awp/afp) - Le dollar battait en retraite lundi après trois semaines folles qui l'ont vu s'envoler grâce au recalibrage des attentes du marché en matière de politique monétaire, avec pas moins de trois hausses de taux de la banque centrale américaine (Fed) attendues d'ici l'été.

Vers 20H40 GMT, le billet vert lâchait 0,54% face à la monnaie unique, à 1,0606 dollar pour un euro. Le Dollar Index, indice mesurant la valeur du dollar par rapport à un panier d'autres devises, cédait 0,51%.

Plus tôt lundi, la monnaie commune à vingt pays européens avait atteint son plus bas niveau depuis début janvier, à 1,0533 dollar. En trois semaines, l'euro a chuté de plus de 4,5% face au "greenback", l'un des surnoms du dollar.

Une série d'indicateurs américains plus élevés que prévu, qu'il s'agisse de l'activité économique, de l'emploi ou de l'inflation qui peine à fléchir franchement, ont poussé la Fed à tenir un discours plus offensif.

Les opérateurs, qui avaient longtemps douté du ton volontariste des banquiers centraux américains, l'ont cette fois prise au sérieux et ont revu leurs prévisions en matière de taux.

Ils tablent désormais, à une écrasante majorité, sur au moins trois relèvements d'un quart de point d'ici l'été, soit un par réunion de la Fed en mars, mai et juin, contre un seul il y a encore un mois.

"Maintenant, la Fed et le marché sont alignés", a commenté Adam Button, de ForexLive, ce qui prive le dollar de l'élan dont il a profité durant l'essentiel du mois de février.

"Pour qu'il aille plus haut, il faudrait un signal d'un membre de la Fed", estime l'analyste. Plusieurs d'entre eux doivent s'exprimer publiquement cette semaine, notamment le gouverneur Christopher Waller jeudi.

Ailleurs sur le marché des changes, le shekel israélien est descendu lundi à son plus bas niveau depuis près de trois ans, à 3,6935 shekels pour un dollar, sur fond de contestation du projet de réforme judiciaire présenté par le gouvernement de Benjamin Netanyahu.

La livre sterling, elle, progressait nettement face au dollar après l'annonce d'un accord sur le dispositif post-Brexit en Irlande du Nord.

Cours de lundi Cours de vendredi 20H40 GMT 22H00 GMT EUR/USD 1,0606 1,0548 EUR/JPY 144,51 143,95 EUR/CHF 0,9929 0,9920 EUR/GBP 0,8799 0,8831 USD/JPY 136,25 136,48 USD/CHF 0,9363 0,9404 GBP/USD 1,2052 1,1944

afp/rp