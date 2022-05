Le dollar canadien atteint son plus bas niveau depuis 4 mois en raison de la hausse des coûts d'emprunt mondiaux.

Le huard se négociait 0,4 % plus bas à 1,2905 pour le billet vert, ou 77,49 cents américains, après avoir touché son niveau le plus faible depuis le 22 décembre, à 1,2913.

"Le dollar canadien s'affaiblit actuellement dans un contexte de force généralisée du dollar américain", a déclaré Eric Theoret, stratège macroéconomique mondial chez Gestion des placements Manuvie.

La relation entre le huard et ses facteurs fondamentaux, comme le pétrole, "est encore assez faible pour le moment", la devise étant entraînée par le sentiment général du marché, notamment la performance du S&P 500.

L'indice boursier de référence américain, le S&P 500, a chuté et le dollar américain a grimpé par rapport à un panier de devises majeures, les traders se positionnant en prévision d'une hausse attendue des taux d'intérêt d'un demi-point et du lancement du resserrement quantitatif par la Fed. La banque centrale doit se réunir mardi et mercredi.

"L'action de prix plus large d'aujourd'hui sur les marchés d'actifs est le résultat de rendements réels plus élevés au niveau mondial", a déclaré Theoret.

Les rendements réels, ou l'écart entre les rendements nominaux et les prévisions d'inflation, ont augmenté alors que le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans a atteint 3 % pour la première fois en plus de trois ans.

Pendant ce temps, les données nationales ont montré que l'activité manufacturière a progressé à un rythme plus lent en avril, la guerre en Ukraine ayant contribué aux pressions sur les capacités et les coûts.

Le prix du pétrole, l'une des principales exportations du Canada, s'est établi à 105,17 $ le baril, soit une hausse de 0,5 %, en raison des craintes que l'offre ne soit limitée par une éventuelle interdiction du brut russe par l'Union européenne.

Le rendement canadien à 10 ans a atteint son plus haut niveau depuis juillet 2011 à 2,960 % avant de baisser à 2,951 %, soit une hausse de 7,9 points de base sur la journée.