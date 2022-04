Le dollar canadien atteint son plus bas niveau en deux semaines en raison des perspectives hawkish de la Fed.

Le huard se négociait 0,3 % plus bas à 1,2575 pour le billet vert, ou 79,52 cents américains, après avoir touché son plus bas niveau depuis le 22 mars à 1,2611. Mardi, il a touché son plus fort en près de cinq mois à 1,24.

"Le huard a l'impression de sous-performer après un fort début de semaine", a déclaré Amo Sahota, directeur chez Klarity FX à San Francisco. "Les commentaires de la Fed cette semaine ont remis l'accent sur le dollar".

Le dollar américain a atteint son plus haut niveau en près de deux ans contre un panier de devises, le président de la Fed de Saint-Louis, James Bullard, ayant continué à tirer la sonnette d'alarme sur l'inflation.

Les libéraux au pouvoir au Canada dévoileront leur budget 2022 vers 16 heures ET (2000 GMT), que le Premier ministre Justin Trudeau a promis d'être "fiscalement responsable" après avoir déjà promis des milliards dans de nouveaux programmes et une augmentation des dépenses militaires.

Des dépenses fiscales supplémentaires pourraient ajouter aux pressions inflationnistes, les investisseurs se préparant déjà à une rare hausse de 50 points de base des taux d'intérêt de la Banque du Canada la semaine prochaine.

Le dollar canadien se renforcera au cours de l'année à venir, car la BdC pourrait augmenter les taux d'intérêt de manière agressive, mais les gains pourraient être plafonnés par la dépendance de l'économie au marché du logement, selon un sondage Reuters.

Le prix du pétrole, l'une des principales exportations du Canada, a baissé de 0,2 % à 96,03 $ le baril, dans un contexte d'incertitude quant à la capacité de la zone euro à sanctionner efficacement les exportations d'énergie de la Russie, et après que les pays consommateurs aient annoncé une énorme libération de pétrole des réserves d'urgence.

Les rendements des obligations du gouvernement canadien étaient plus élevés sur une courbe plus raide, avec le 10 ans en hausse de 8,2 points de base à 2,597%.