Le dollar canadien atteint son plus haut niveau depuis deux mois, ce qui met les vendeurs à découvert dans l'embarras

Le dollar canadien a atteint son plus haut niveau depuis près de deux mois face à son homologue américain jeudi, alors que les données sur l'inflation américaine, plus faibles que prévu, ont mis la pression sur les spéculateurs qui ont augmenté leurs paris baissiers sur la devise à leur plus haut niveau depuis quatre ans.

Wall street a progressé et le dollar américain a accentué ses récentes baisses contre un panier de devises principales après que les prix à la production américains aient chuté de manière inattendue en mars, renforçant les perspectives que la Réserve fédérale soit proche de la fin de son cycle de hausse des taux. "Tout a vraiment décollé après le rapport sur l'IPP américain, beaucoup plus faible que prévu", a déclaré Erik Bregar, directeur de la gestion des risques liés aux devises et aux métaux précieux chez Silver Gold Bull. "Je dois penser que ce que nous voyons aujourd'hui est en partie dû au fait que les spéculateurs à court terme ont finalement jeté l'éponge. Les spéculateurs ont augmenté leurs paris baissiers sur le dollar canadien au plus haut depuis janvier 2019, ont montré vendredi dernier les données de la Commodity Futures Trading Commission américaine. Le dollar canadien s'échangeait 0,8% plus haut à 1,3335 pour un billet vert, soit 74,99 cents américains, son niveau le plus élevé depuis le 15 février. Le stress bancaire aux États-Unis et en Europe a eu un impact limité sur le système financier canadien jusqu'à présent, a déclaré le gouverneur de la Banque du Canada, Tiff Macklem, dans des commentaires qui ont été faits un jour après que la banque centrale ait maintenu son taux de référence à 4,50 % pour une deuxième réunion consécutive. Le prix du pétrole, l'un des principaux produits d'exportation du Canada, a perdu une partie de ses gains récents en raison des craintes d'une récession imminente aux États-Unis et des avertissements du groupe de l'OPEP concernant les répercussions sur la demande de pétrole pendant l'été. Le prix du pétrole brut américain s'est établi à 82,16 dollars le baril, soit une baisse de 1,3 %. Les rendements des obligations du gouvernement canadien ont augmenté sur une courbe plus raide. Le 10 ans a augmenté de 9,9 points de base à 2,980%, son plus haut niveau depuis le 10 mars. (Cet article a été remanié pour insérer un mot manquant dans le nom de la société au paragraphe 3).