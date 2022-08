Le dollar canadien augmente alors que les données américaines tempèrent les craintes de récession

La Bourse s'est reprise après que des données ont montré que le secteur des services américains a rebondi de manière inattendue en juillet et que les commandes de biens manufacturés américains ont augmenté de manière solide en juin.

"Les données économiques ont été dans l'ensemble plus élevées que prévu, car la partie de l'économie consacrée aux services semble se stabiliser et les pressions sur les prix s'améliorent", a déclaré dans une obligation Edward Moya, analyste principal de marché chez OANDA à New York.

Le Canada envoie environ 75 % de ses exportations vers les États-Unis, y compris le pétrole.

Les contrats à terme sur le pétrole brut américain se sont établis en baisse de près de 4 % à 90,66 $ le baril après que les données américaines ont montré que les stocks de brut et d'essence ont augmenté de façon inattendue la semaine dernière et que l'OPEP+ a déclaré qu'elle augmenterait son objectif de production de pétrole de 100 000 barils par jour.

Le dollar canadien a gagné 0,3 % à 1,2838 par billet vert, ou 77,89 cents américains, après s'être négocié dans une fourchette de 1,2833 à 1,2891.

Les données sur le commerce canadien de juin sont attendues jeudi et le rapport sur l'emploi de juillet est prévu pour vendredi, ce qui pourrait proposer des indices sur la vigueur de l'économie nationale.

Les marchés monétaires s'attendent à ce que la Banque du Canada augmente son taux d'intérêt de référence de 50 points de base supplémentaires le mois prochain pour atteindre un niveau de 3 %. Il s'agit du haut de la fourchette dite neutre à laquelle la politique monétaire ne stimule ni ne pèse sur l'économie.

Les rendements des obligations d'État canadiennes ont augmenté sur la majeure partie d'une courbe profondément inversée. Le taux à 2 ans a augmenté de 10,8 points de base à 3,218 %, tandis que le taux à 10 ans a augmenté de 1 point de base à 2,719 %.