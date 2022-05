Le dollar canadien chute dans un contexte d'aversion au risque ; discours du décideur de la Banque du Canada.

Les marchés boursiers mondiaux ont plongé à leur plus bas niveau en un an et demi et le dollar américain, valeur refuge, a atteint son niveau le plus élevé en deux décennies, alors que les craintes se sont accrues que la montée rapide de l'inflation entraîne une forte hausse des taux d'intérêt qui paralyse l'économie mondiale.

Le sous-gouverneur de la Banque du Canada, Toni Gravelle, s'exprimera sur les produits de base, la croissance et l'inflation, ce qui pourrait contribuer à orienter les attentes d'une autre hausse des taux d'intérêt d'un demi-point de pourcentage lors de l'annonce de la politique du 1er juin. La banque centrale doit rendre disponible les remarques du sous-gouverneur à 11 h 35 EDT (1535 GMT).

Le dollar canadien se négociait 0,1 % plus bas à 1,3005 pour le billet vert, ou 76,89 cents américains. La devise s'échangeait dans une fourchette de 1,2978 à 1,3047, après avoir touché mardi son niveau le plus faible depuis novembre 2020, à 1,3052.

Le prix du pétrole, l'une des principales exportations du Canada, a augmenté, les craintes de récession ayant été compensées par les inquiétudes concernant l'offre et les tensions géopolitiques en Europe. Le prix du brut américain a gagné 0,4 % à 106,18 $ le baril.

Les rendements des obligations d'État canadiennes ont baissé sur toute la courbe, suivant l'évolution des bons du Trésor américain. Le 10 ans a perdu 9,2 points de base pour atteindre son plus bas niveau depuis le 4 mai, à 2,912 %.