Le dollar canadien enregistre un gain mensuel grâce à la reprise des actions

Le dollar canadien a légèrement baissé par rapport à son homologue américain vendredi, mais la devise s'est maintenue près de son niveau le plus élevé en plus de cinq semaines, alors que Wall street a grimpé et que les données nationales ont montré que l'économie se développait à un rythme plus rapide que prévu.

Le huard se négociait en baisse de 0,1 % à 1,3535 pour un billet vert, ou 73,88 cents américains, après avoir atteint son niveau intrajournalier le plus élevé depuis le 21 février à 1,3508. Pour le mois, la devise a progressé de 0,8%, alors qu'elle est en hausse de 0,1% depuis le début de l'année. "Alors que les actions continuent de progresser et que les marchés financiers se stabilisent après les récentes turbulences du secteur bancaire, certaines devises cycliques telles que le CAD ont bénéficié de l'affaiblissement du dollar sur une base plus large", a déclaré George Davis, stratège technique en chef chez RBC Capital Markets. L'indice S&P 500 était sur le point de terminer son deuxième trimestre consécutif sur une note élevée, les preuves du ralentissement de l'inflation américaine ayant renforcé les espoirs d'une approche plus souple de la politique monétaire de la Réserve fédérale à la lumière des récents problèmes du secteur bancaire. Le dollar canadien a également été soutenu par des données nationales indiquant une croissance économique plus forte au premier trimestre que celle prévue par la Banque du Canada, a déclaré M. Davis. L'économie canadienne a progressé de 0,5 % en janvier, dépassant l'augmentation de 0,3 % attendue par les économistes, tandis que les données préliminaires pour février montrent que le PIB a progressé de 0,3 % supplémentaires. Le prix du pétrole, l'un des principaux produits d'exportation du Canada, a augmenté de 1,8 % à 75,67 dollars le baril, ajoutant à ses gains récents, tandis que les rendements des obligations du gouvernement canadien ont baissé sur toute la courbe, suivant le mouvement des bons du Trésor américain. Le taux à 10 ans a baissé de 4,8 points de base pour atteindre 2,888%. Il se négociait à environ 60 points de base en dessous du taux américain équivalent, soit l'écart le plus faible depuis le 2 mars.