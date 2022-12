Le dollar canadien est vu à la hausse alors que les analystes envisagent un pic des taux d'intérêt

Le huard s'est affaibli de plus de 7 % par rapport au dollar américain depuis le début de 2022, la quasi-totalité de la baisse ayant eu lieu depuis la mi-août.

Selon la prévision médiane de 35 analystes de devises interrogés du 1er au 6 décembre, la devise rebondira de 1,1 % pour atteindre 1,35 par dollar américain, ou 74,07 cents américains, dans trois mois, par rapport à la prévision de novembre de 1,36.

On s'attendait ensuite à ce qu'il se renforce pour atteindre 1,30 dans un an.

"Notre prévision d'un dollar (américain) plus faible en 2023 par rapport aux principales devises, alors que la Fed change de vitesse et télégraphie la fin de son cycle de resserrement, et de meilleures perspectives de croissance au Canada devraient soutenir le dollar canadien", a déclaré Abbey Omodunbi, économiste principal à The PNC Financial Services Group.

L'économie canadienne a progressé à un taux annualisé de 2,9 % au troisième trimestre, bien plus fort que ce que les analystes et la Banque du Canada prévoyaient.

La BdC a augmenté son taux d'intérêt de référence de 350 points de base depuis mars pour atteindre 3,75 %, son niveau le plus élevé depuis 2008, afin de tenter de refroidir l'inflation.

Les marchés monétaires s'attendent à un autre resserrement d'au moins un quart de point de pourcentage lorsque la banque se réunira pour établir sa politique mercredi.

Le Canada est un grand exportateur de matières premières, dont le pétrole. Ils ont reculé par rapport à leur niveau record de cette année, mais les mesures prises par la Chine pour assouplir les restrictions liées à la pandémie pourraient améliorer les perspectives de la demande.

"La réouverture de la Chine après les verrouillages rigoureux du COVID stimulera la croissance mondiale, la demande de matières premières et le sentiment de risque", a déclaré Jay Zhao-Murray, analyste de marché chez Monex Canada Inc.

Avec une trajectoire plus stable pour les taux d'intérêt américains, cela "devrait aider le huard à se rapprocher de sa juste valeur", a déclaré Zhao-Murray.

Les mesures de la juste valeur comprennent la parité du pouvoir d'achat (PPA), ou le taux de change qui égalise le pouvoir d'achat de monnaies distinctes.

Le FMI estime que la PPA du USD-CAD est de 1,25, soit plus de 8 % de plus que son niveau actuel.

