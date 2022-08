Le dollar canadien pourrait augmenter si les craintes de récession s'estompent - sondage Reuters

Le huard a surpassé la plupart des devises du G10 en 2022, mais il s'est affaibli de 1,7 % par rapport à son homologue américain, largement plus fort.

"La force du dollar provient à la fois des hausses de taux de la Fed et des craintes que ces hausses provoquent une récession en 2023", a déclaré Greg Anderson, responsable mondial de la stratégie de change chez BMO Capital Markets à New York.

"Si et au fur et à mesure que ces craintes s'estompent en 2023, avec la mise en attente de la Fed et de la BoC, l'USD devrait s'effacer et l'USD-CAD devrait revenir vers sa moyenne à long terme, et là où il devrait être sur la base des excellents fondamentaux de la devise canadienne."

Selon la prévision médiane du sondage, la devise canadienne devrait augmenter de 0,3 % pour atteindre 1,28 par dollar américain, ou 78,13 cents américains, dans trois mois, ce qui correspond aux prévisions de juillet. On s'attendait ensuite à ce qu'il grimpe à 1,25 dans un an.

L'économie canadienne a progressé à un taux annualisé de 4,6 % au deuxième trimestre, selon une estimation préliminaire publiée la semaine dernière. Cela contraste avec une deuxième contraction trimestrielle consécutive aux États-Unis et soutient un nouveau resserrement de la Banque du Canada, qui s'attaque à une inflation élevée depuis plusieurs décennies.

Les marchés monétaires s'attendent à ce que les hausses de taux d'intérêt de la Banque du Canada et de la Fed atteignent leur maximum au cours du premier semestre de l'année prochaine.

Le prix du pétrole, l'une des principales exportations du Canada, a reculé par rapport à son sommet de mars, mais a tout de même grimpé de 20 % cette année pour dépasser 90 $ le baril. La dernière fois que le pétrole s'est négocié à de tels niveaux, en 2014, le dollar canadien se situait autour de 1,10 par billet vert.

Abbey Omodunbi, économiste principal chez PNC Financial Services Group, s'attend à ce que les prix élevés de l'énergie soutiennent l'économie canadienne et que le dollar américain rende certains de ses récents gains, car l'inflation se refroidira probablement plus tard cette année.

Néanmoins, les perspectives du huard comportent des risques.

"S'il y a une récession aux États-Unis ou une récession économique mondiale, il y aura une hausse de la demande de devises refuges, ce qui pèsera sur le CAD", a déclaré M. Omodunbi.

