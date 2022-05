Le dollar canadien progresse grâce à la reprise du pétrole et de Wall Bourse

Le huard était en hausse de 0,3 % à 1,2775 pour le billet vert, soit 78,28 cents américains, se rapprochant de l'extrémité supérieure de sa fourchette depuis une semaine environ, qui se situe entre 1,2762 et 1,2895.

"La hausse des prix du pétrole contribue à soulever le huard aujourd'hui", a déclaré Erik Nelson, stratège en devises chez Wells Fargo à New York. "Le Brent et le WTI (contrats à terme sur le pétrole brut) sont tous deux en train de sortir à la hausse et la couronne norvégienne est également en train de surperformer."

La Norvège, comme le Canada, est un important producteur de pétrole, qui s'est établi à 114,09 $ le baril, soit une hausse de 3,4 %, en raison des signes d'une offre restreinte avant la saison estivale de conduite aux États-Unis.

Wall Bourse a grimpé en flèche grâce à de solides résultats dans le secteur de la vente au détail et à des données économiques peu encourageantes qui ont apaisé les craintes persistantes que le resserrement agressif de la politique de la Réserve fédérale se prolonge au-delà des attentes.

Les ventes au détail canadiennes sont restées inchangées en mars par rapport à février, manquant les estimations d'une progression de 1,4 %, la baisse des ventes chez les concessionnaires de véhicules automobiles et de pièces détachées ayant compensé les gains dans tous les autres sous-secteurs. Une estimation préliminaire a montré que les ventes ont augmenté de 0,8 % en avril.

La Banque du Canada augmentera son taux au jour le jour d'un demi-point de pourcentage mercredi prochain, selon les 30 économistes interrogés par Reuters, qui voient les taux d'intérêt augmenter d'au moins un demi-point d'ici la fin de l'année par rapport aux prévisions d'il y a un mois à peine.

Les rendements des obligations du gouvernement canadien ont augmenté sur une courbe plus raide. Le 10 ans était en hausse de 0,9 point de base à 2,765 %, après avoir touché mercredi son plus bas niveau intrajournalier en quatre semaines à 2,743 %.