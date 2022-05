Le dollar canadien se maintient près d'un sommet de plusieurs semaines alors que l'UE interdit le pétrole russe

L'économie canadienne a progressé à un taux annualisé de 3,1 % au premier trimestre, ce qui est inférieur aux prévisions des analystes, qui tablaient sur 5,4 %, mais conforme aux prévisions de la Banque du Canada, qui étaient de 3,0 %, selon les données de Statistique Canada.

Les marchés monétaires s'attendent à ce que la banque centrale du Canada augmente les taux d'intérêt d'un demi-point de pourcentage pour la deuxième fois consécutive lors de l'annonce de sa politique mercredi, dans le but de refroidir l'inflation.

Le dollar canadien est resté presque inchangé à 1,2654 pour le billet vert, soit 79,03 cents américains, après s'être négocié dans une fourchette de 1,2653 à 1,2686. Lundi, il a touché son niveau le plus fort en plus de cinq semaines, à 1,2648.

Le prix du pétrole, l'une des principales exportations du Canada, a prolongé une hausse après que l'UE a accepté une interdiction partielle et progressive du pétrole russe et que la Chine a décidé de lever certaines restrictions liées au coronavirus.

Le prix du brut américain a augmenté de 3,4 % à 118,92 $ le baril, tandis que le dollar américain s'est redressé par rapport à un panier de devises principales. Le billet vert a été aidé par un euro plus faible, les données montrant que l'inflation dans la zone euro a atteint un niveau record.

Les rendements des obligations d'État canadiennes ont augmenté sur une courbe plus raide, suivant l'évolution des bons du Trésor américain et des Bunds allemands. Le 10 ans a touché son plus haut niveau depuis le 19 mai à 2,930 % avant de descendre à 2,899 %, soit une hausse de 7,3 points de base sur la journée.