Le dollar canadien se redresse alors que les espoirs de réouverture de la Chine stimulent les prix du pétrole

Le prix du pétrole, l'une des principales exportations du Canada, était en hausse de 3,8 % à 81,14 $ le baril, en raison des signes de resserrement de l'offre et de l'optimisme quant à une reprise de la demande chinoise.

La ville chinoise de Guangzhou a assoupli les règles de prévention du COVID dans plusieurs districts afin d'appliquer les règles que les autorités ont annoncées ce mois-ci et qui visent à alléger le fardeau de la politique stricte du zéro COVID.

Les marchés boursiers mondiaux ont été soutenus par l'espoir que l'inflation atteint son pic et qu'une réouverture de l'économie chinoise est proche, tandis que le dollar américain a perdu du terrain par rapport à un panier de devises principales avant un discours du président de la Réserve fédérale américaine Jerome Powell plus tard dans la journée.

Le dollar canadien se négociait en hausse de 0,6 % à 1,3502 pour le billet vert, soit 74,06 cents américains, après avoir évolué dans une fourchette de 1,3497 à 1,3593.

Parmi les devises du G10, seule la couronne norvégienne a enregistré un gain plus important. La Norvège est également un important producteur de pétrole.

Mardi, le huard a atteint son niveau le plus faible en près de quatre semaines, à 1,3645, dans un mouvement qui, selon les analystes, était probablement motivé par des transactions et malgré des données montrant que l'économie canadienne a progressé plus rapidement que prévu au troisième trimestre.

Les rendements des obligations du gouvernement canadien ont augmenté sur toute la courbe mercredi, suivant le mouvement des bons du Trésor américain.

Le 10 ans a atteint son plus haut niveau en plus d'une semaine à 3,067 % avant de descendre à 3,043 %, en hausse de 4,7 points de base sur la journée.