Le dollar canadien se renforce en raison du rebond des prix du pétrole

Le prix du pétrole brut, l'une des principales exportations du Canada, a rebondi après avoir atteint son plus bas niveau en six mois vendredi, les données économiques positives de la Chine et des États-Unis ayant alimenté les espoirs de demande.

Les contrats à terme sur le pétrole brut américain se sont établis en hausse de près de 2 % à 90,76 $ le baril, tandis que le dollar canadien se négociait en hausse de 0,5 % à 1,2860 pour le billet vert, ou 77,76 cents américains.

Vendredi, le huard a touché son niveau intraday le plus faible en plus de deux semaines, à 1,2984, après que des données ont montré que l'économie canadienne a supprimé des emplois pour un deuxième mois consécutif.

Pourtant, les marchés monétaires voient environ deux tiers de chances que la Banque du Canada augmente les taux d'intérêt de trois quarts de point de pourcentage en septembre.

La tendance sous-jacente de la croissance de l'emploi reste ferme et quelques rapports mous n'atténueront pas de manière significative les préoccupations de la Banque du Canada concernant ce qu'elle a qualifié de marché du travail "très, très serré"", ont déclaré dans une obligation les stratèges de la Banque Scotia, dont Shaun Osborne.

Le dollar américain s'est détendu par rapport à un panier de devises principales, cédant une partie des gains réalisés après le rapport sur l'emploi américain de vendredi, alors que les investisseurs attendaient les données sur l'inflation de mercredi pour obtenir plus d'indices sur les prochaines mesures de la Réserve fédérale.

Les rendements des obligations du gouvernement canadien ont baissé sur la majeure partie d'une courbe de rendement inversée.

Le 10 ans a perdu 5,7 points de base à 2,691 %, tandis qu'il a perdu 6,2 points de base supplémentaires sous le 2 ans pour atteindre un écart de 56,3 points de base.