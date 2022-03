Le dollar canadien se stabilise alors que les investisseurs évaluent les pourparlers de paix entre la Russie et l'Ukraine.

Le huard est resté pratiquement inchangé à 1,2518 pour un billet vert, soit 79,88 cents américains, après avoir évolué dans une fourchette de 1,2470 à 1,2530. Vendredi, il a touché son plus fort niveau en plus de deux mois, à 1,2462.

"Il y a un certain sentiment positif qui souffle sur les marchés depuis l'Europe de l'Est", a déclaré Simon Harvey, responsable de l'analyse FX pour Monex Europe et Monex Canada. "Vous voyez cela se produire malgré le fait que les rendements obligataires augmentent".

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont grimpé et le dollar américain, valeur refuge, a perdu du terrain alors que les négociateurs ukrainiens et russes se sont rencontrés en Turquie pour les premiers entretiens en face à face depuis près de trois semaines.

Le prix du pétrole, l'une des principales exportations du Canada, a chuté pour une deuxième journée. Le prix du brut américain a baissé de 4,4 % à 101,28 $ le baril.

Entre-temps, le Canada a choisi Lockheed Martin Corp comme soumissionnaire privilégié pour la fourniture de 88 nouveaux avions de chasse, un signe clair que la société américaine est prête à remporter le contrat de plusieurs milliards de dollars.

Ottawa est sous pression pour augmenter les dépenses de défense alors que la guerre en Ukraine fait rage, tandis que l'accord surprenant de partage du pouvoir entre le gouvernement libéral et les néo-démocrates, plus petits et plus à gauche, entraînera des déficits plus importants et menace de bouleverser sa promesse de maîtriser l'inflation galopante.

Les rendements des obligations du gouvernement canadien ont augmenté sur toute la courbe, suivant l'évolution des bons du Trésor américain et des Bunds allemands.

Le 10 ans a touché son plus haut depuis octobre 2018 à 2,607 % avant de plonger à 2,561 %, en hausse de 4,5 points de base sur la journée.