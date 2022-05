Le dollar chute à la fin de la semaine mais s'apprête à réaliser un gain hebdomadaire

L'inflation élevée et la trajectoire de hausse des taux de la Fed ont alimenté les craintes d'une erreur de politique qui pourrait provoquer une récession ou un scénario de stagflation avec une croissance ralentie et des prix élevés. Les lectures de cette semaine ont montré quelques signes que l'inflation commençait à diminuer, bien qu'à un rythme lent.

Le dollar a peu réagi vendredi aux données montrant que les prix à l'importation américains sont restés stables en avril, de manière inattendue, la baisse des coûts du pétrole ayant compensé les hausses des produits alimentaires et autres, un signe supplémentaire que l'inflation a probablement atteint un sommet.

D'autres données de l'Université du Michigan ont montré que sa lecture préliminaire du sentiment des consommateurs pour le début du mois de mai s'est détériorée pour atteindre son plus bas niveau depuis août 2011 alors que les inquiétudes concernant l'inflation persistent.

Même avec les récentes lectures de l'inflation, la présidente de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, a déclaré qu'elle devrait baisser pendant "plusieurs mois" avant que la Fed ne puisse conclure avec certitude qu'elle a atteint son pic, et elle serait prête à envisager une hausse plus rapide des taux d'ici la réunion de la Fed de septembre si les données ne montrent pas d'amélioration.

"La question est de savoir où nous cherchons la reprise, comment nous allons négocier ce qui semble se profiler. Vous avez une Fed qui n'est pas prête à réduire les taux et à aider l'économie - vous avez une Fed qui augmente les taux, c'est une situation très inhabituelle", a déclaré Joseph Trevisani, analyste principal chez FXStreet.com à New York.

Mais le billet vert s'est affaibli alors que les actions se reprenaient après une forte baisse qui a récemment mis le S&P 500 sur le point de confirmer un marché baissier, les investisseurs cherchant des signes que les actions avaient touché le fond.

"Je ne pense pas que vous ayez assisté à une capitulation des actions... Je ne sens pas le genre de panique que l'on voit habituellement à la fin", a déclaré Trevisani.

Les investisseurs ont afflué vers les valeurs refuges en raison des préoccupations concernant la capacité de la Fed à freiner l'inflation sans provoquer de récession, ainsi que des inquiétudes concernant le ralentissement de la croissance découlant de la crise ukrainienne et les effets économiques de la politique chinoise du zéro-COVID-19 dans un contexte d'infections croissantes.

Le Dollar Index a baissé de 0,143% à 104,610 contre un panier de devises majeures après avoir atteint plus tôt 105,01, son plus haut depuis décembre 2002. La devise américaine est en passe de connaître sa sixième semaine consécutive de gains, sa plus longue série hebdomadaire de l'année et a grimpé de plus de 9 % pour 2022.

L'euro était en hausse de 0,18 % à 1,0398 $, inversant le cours après avoir plongé à 1,0348, son plus bas depuis le 3 janvier 2017.

La monnaie unique était en passe de connaître sa cinquième baisse hebdomadaire en six et a été pénalisée à la fois par les craintes résultant de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, qui ont paralysé l'économie, et par le rallye du dollar.

Bien que l'on s'attende largement à ce que la Banque centrale européenne commence à relever ses taux en juillet, la banque centrale devrait adopter un rythme moins agressif que la Fed.

Le yen japonais s'est affaibli de 0,76 % par rapport au billet vert, à 129,32 par dollar, tandis que la livre sterling s'échangeait dernièrement à 1,2227 $, en hausse de 0,23 % sur la journée.

Le yen, valeur refuge, a également commencé à se renforcer face au billet vert, et était en passe de réaliser son premier gain hebdomadaire face au dollar après neuf semaines consécutives de baisse.

Dans les cryptomonnaies, le bitcoin a augmenté de 3,95 % pour atteindre 29 670,89 $. Plus tôt cette semaine, le bitcoin est tombé à son plus bas niveau depuis décembre 2020, les cryptomonnaies ayant été ébranlées par l'effondrement de TerraUSD, un soi-disant stablecoin.