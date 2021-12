Le dollar chute alors que l'Aussie et la couronne norvégienne surperforment

L'appétit pour le risque s'est amélioré depuis lundi, lorsque les marchés ont été secoués par les restrictions gouvernementales liées à la propagation d'Omicron, et après que le sénateur américain Joe Manchin a déclaré qu'il ne soutiendrait pas un nouveau paquet de dépenses budgétaires.

"Le dollar s'adoucit alors que les impulsions de prise de risque continuent de s'atténuer", ont déclaré les analystes de Brown Brothers Harriman dans un rapport mercredi, ajoutant que "nous sommes probablement dans une période de consolidation pour le moment étant donné l'absence de nouveaux moteurs majeurs."

Le dollar a baissé de 0,19% contre un panier de devises à 96,257.

Le Dollar Index reste toutefois proche de son plus haut niveau en un an et demi, à 96,938, atteint le 24 novembre, en raison des attentes selon lesquelles la Réserve fédérale américaine est plus proche d'un relèvement des taux que de nombreuses autres banques centrales.

Les données de mercredi ont montré que la croissance économique américaine a fortement ralenti au troisième trimestre en raison d'une flambée des infections COVID-19, mais l'activité a depuis repris, ce qui met l'économie en bonne voie pour enregistrer sa meilleure performance cette année depuis 1984.

L'euro était en hausse de 0,18 % à 1,1310 $.

Le dollar australien, sensible au risque, a gagné 0,59% à 0,7196$.

Le billet vert a baissé de 0,69% contre la couronne norvégienne à 8,8770. La monnaie norvégienne a bénéficié de la hausse des prix du pétrole et du gaz et a une saisonnalité positive pour les semaines autour de Noël.

La livre sterling a gagné 0,44 % à 1,3327 $, malgré des données montrant que l'économie britannique a progressé plus lentement que prévu sur la période juillet-septembre.

Les semaines de part et d'autre de Noël sont généralement peu volatiles pour les devises et les autres classes d'actifs, ont déclaré les analystes d'ING, même si "cette année, certaines tendances saisonnières seront mitigées avec la variante Omicron qui menace d'imposer de nouvelles restrictions et les marchés qui traitent encore une semaine pleine de décisions clés des banques centrales."

La lire turque s'est stabilisée et a conservé ses récents gains après un parcours en dents de scie au cours duquel elle est revenue de ses plus bas niveaux records en raison des nouvelles mesures prises par le président Tayyip Erdogan pour protéger l'épargne des Turcs contre la volatilité.

Le bitcoin a perdu 0,14 % sur la journée, à 48 861 $.

Graphic : Taux de change mondiaux https://graphics.reuters.com/GLOBAL-CURRENCIES-PERFORMANCE/0100301V041/index.html

========================================================

Cours acheteur des devises à 9h46 (1446 GMT)

Description RIC Dernière clôture américaine Pct Changement YTD Pct Haut Bid Bas Bid

Précédent Changement

Session

Dollar Index 96,2570 96,4420 -0,19% 6,975% +96,6040 +96,1980

Euro/Dollar $1,1310 $1,1290 +0,18%

-7.

43% +$1,1320 +$1,1265

Dollar/Yen 114,2150 114,2000 +0,01% +10,57% +114,3300 +114,0050

Euro/Yen 129,17 128,77 +0,31% +1,77% +129,2400 +128.5700

Dollar/Suisse 0,9221 0,9237 -0,22% +4,18% +0,9252 +0,9212

Sterling/Dollar $1,3327 $1,3271 +0,44% -2,44% +$1,3334 +$1,3240

Dollar/Canadien 1,2882 1.2914 -0,24% +1,17% +1,2924 +1,2881

Aussie/Dollar $0,7196 $0,7154 +0,59% -6,45% +$0,7198 +$0,7121

Euro/Suisse 1,0427 1,0417 +0,10% -3.50% +1,0433 +1,0417

Euro/Sterling 0,8484 0,8507 -0,27% -5,07% +0,8513 +0,8481

NZ $0,6793 $0,6771 +0,27% -5,46% +$0,6794 +$0.6742

Dollar/Dollar

Dollar/Norvège

,8770 8,9410 -0,69% +3,40% +8,9710 +8,8790

Euro/Norvège 10,0410 10,0842 -0,43% -4,07% +10,1135 +10,0370

Dollar/Suède 9,0996 9,1293 -0,15% +11,00% +9,1606 +9,0898

Euro/Suède 10,2922 10,3073 -0,15% +2,13% +10,3245 +10,2880