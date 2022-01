Le dollar chute après le rapport sur l'emploi aux États-Unis

Le Dollar Index s'est affaibli après que le Département du Travail ait déclaré que les emplois non agricoles ont augmenté de 199 000 le mois dernier, bien en deçà des estimations de 400 000.

Mais les analystes ont noté que les données sous-jacentes du rapport semblaient plus solides, le taux de chômage étant tombé à 3,9 % contre des attentes de 4,1 %, tandis que les revenus ont augmenté de 0,6 %.

"Tous ces endroits qui sont très importants pour la croissance économique continuent de croître, donc c'est fantastique", a déclaré JJ Kinahan, chef de la stratégie de marché chez TD Ameritrade à Chicago.

"Donc, le chiffre de la ligne supérieure est un échec, les choses en dessous semblent toutes se porter bien, bien que pas au rythme que nous aimerions voir."

Le rapport a également renforcé les attentes que la Réserve fédérale commence à relever les taux d'intérêt lors de sa réunion de mars, les contrats à terme sur le taux des fonds fédéraux impliquant une probabilité de 90 % d'une hausse, contre 80 % mercredi.

Le Dollar Index a baissé de 0,269% à 96,001. Même avec la faiblesse de vendredi, le dollar était encore sur la voie d'un gain hebdomadaire, son premier en trois semaines.

L'euro a augmenté de 0,3 % à 1,1325 $, se renforçant contre le billet vert dans le sillage du rapport sur l'emploi, après avoir montré peu de réaction aux données indiquant que l'inflation dans la zone euro a augmenté à 5 % en décembre.

Les responsables politiques de la zone euro ont déclaré qu'ils s'attendaient à un ralentissement progressif de l'inflation en 2022 et qu'une hausse des taux ne serait probablement pas nécessaire cette année.

Le yen japonais s'est renforcé de 0,12 % par rapport au billet vert, à 115,71 par dollar. Le yen a subi l'essentiel des dommages alors que le billet vert s'est renforcé récemment, le dollar ayant atteint un sommet de cinq ans par rapport au yen en début de semaine.

La livre sterling s'apprêtait à enregistrer son troisième gain hebdomadaire consécutif et s'échangeait à 1,356 dollar, en hausse de 0,24 % sur la journée, même après que des données ont montré que la croissance du secteur de la construction britannique s'est refroidie en décembre en raison de la propagation de la variante Omicron du coronavirus.

Malgré la propagation rapide de la variante Omicron, les investisseurs ont de plus en plus considéré qu'il était peu probable qu'elle fasse dérailler l'économie mondiale ou des actions plus agressives des banques centrales.

Dans les cryptomonnaies, le bitcoin a chuté de 2,55 % à 41 999,75 $. L'Ethereum a chuté de 5,63 % à 3 216,44 $, en voie de connaître une troisième baisse quotidienne consécutive, après avoir touché son plus bas niveau depuis le 1er octobre.