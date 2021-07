Le dollar chute avant la réunion de la Fed, les crypto-monnaies bondissent

L'euro a progressé de 0,3% à 1,1797 dollar avant la publication de l'indice Ifo du climat des affaires en Allemagne, qui sera publié à 0800 GMT. Le yen a également gagné 0,4% à 110,11 yens pour un dollar.

La crypto-monnaie bitcoin a bondi de 10 % pour atteindre un sommet de plus de cinq semaines à 39 850 dollars, tandis que l'éther a gagné 7,35 % à 2 353 dollars après que le journal City A.M. de Londres a cité ce week-end un "initié" anonyme affirmant qu'Amazon envisage d'accepter les paiements en bitcoins d'ici la fin de l'année.

Ce rapport fait suite au commentaire du patron de Twitter, Jack Dorsey, qui a déclaré vendredi que la monnaie numérique constituait une "grande partie" de l'avenir de la société de médias sociaux.

L'indice du dollar, qui mesure la monnaie par rapport aux six principales devises, a légèrement glissé à 92,833 en raison de la pression exercée par l'euro et le yen, mais il est resté proche du sommet de 93,194 atteint la semaine dernière en trois mois et demi.

Il a gagné près de 4 % par rapport à son plus bas niveau du 25 mai, l'amélioration de l'économie américaine ayant renforcé la perspective que la Fed commence à réduire ses achats d'actifs dès cette année.

"Nous pensons que la Fed aura des discussions détaillées sur la réduction des achats d'actifs, mais sans fournir d'orientation concrète et sans avertissement ni décision ", ont écrit les analystes Ebrahim Rahbari et Lenny Jin de CitiFX dans une note aux clients.

Ils ont ajouté qu'il y avait des risques que la Fed annonce un peu plus tard sa décision de réduire les taux d'intérêt, par exemple au quatrième trimestre, étant donné l'incertitude supplémentaire associée à la variante Delta du coronavirus.

Lors de sa dernière réunion, le 16 juin, la Fed a abandonné toute référence au coronavirus comme frein à l'économie.

"Compte tenu de la divergence de politique entre la Fed et une BCE fortement dovish, nous considérons que l'euro/dollar se situe dans une fourchette large, mais que cet environnement n'indique pas une force du dollar", ont déclaré les analystes de CitiFX.

Les risques liés à la variante Delta continuent d'augmenter à l'échelle mondiale, le haut responsable des maladies infectieuses aux États-Unis, Anthony Fauci, ayant déclaré que certains Américains pourraient avoir besoin de rappels dans le cadre de l'obligation de porter un masque et de l'augmentation du nombre de nouveaux cas.

La Chine a signalé son plus grand nombre de cas depuis la fin du mois de janvier, tandis que les nouvelles infections ont également augmenté au Japon, où Tokyo accueille actuellement les Jeux olympiques.

L'État le plus peuplé d'Australie, la Nouvelle-Galles du Sud, où se trouve Sydney, a signalé une augmentation des nouveaux cas de COVID-19 lundi, malgré un ordre de rester à la maison pendant plusieurs semaines.

Dans le même temps, l'indice MSCI des actions de la région Asie-Pacifique, hors Japon, a chuté de 2 % lundi, tandis que les valeurs vedettes chinoises ont perdu 3,8 %.