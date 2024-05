Le dollar s'est échangé près d'un plus bas d'un mois contre l'euro mercredi, avec des rendements du Trésor plus faibles, alors que les traders se préparent à un rapport clé sur l'inflation américaine plus tard dans la journée, qui pourrait dicter la trajectoire de la politique de la Réserve fédérale.

Le yen est resté proche de son plus bas niveau en deux semaines, l'écart de rendement entre les obligations locales et les obligations américaines continuant d'encourager la vente de la monnaie japonaise.

Le yuan est tombé à son plus bas niveau depuis deux semaines face au dollar, après que le président américain Joe Biden ait dévoilé de fortes augmentations des droits de douane sur une série d'importations chinoises, y compris les puces informatiques, ce qui a attisé les tensions avec Pékin.

L'euro a légèrement baissé de 0,04 % à 1,0814 $ dans les premières heures des échanges asiatiques, mais est resté proche du sommet de la nuit de 1,09255 $, un niveau atteint pour la dernière fois le 10 avril.

L'indice du dollar américain - qui mesure la monnaie par rapport à six principaux rivaux, mais qui est fortement pondéré par l'euro - est resté stable à 105,04 après avoir chuté à 104,95, son plus bas niveau en une semaine et demie, mardi.

Le rendement de référence du Trésor américain à long terme a peu changé à 4,4472% après une baisse de 3 1/2 points de base (pb) au cours de la nuit.

Le rapport de mercredi sur les prix à la consommation de base devrait montrer que l'IPC a augmenté de 0,3% d'un mois sur l'autre en avril, en baisse par rapport à une croissance de 0,4% le mois précédent, selon un sondage Reuters.

Le président de la Fed, Jerome Powell, a donné mardi une évaluation optimiste de la situation de l'économie américaine, avec une perspective de croissance continue supérieure à la tendance et une confiance dans la baisse de l'inflation qui, bien qu'érodée par les données récentes, reste largement intacte.

Des prix à la consommation plus élevés que prévu au premier trimestre de l'année ont été à l'origine d'une forte réévaluation du rythme des réductions de taux de la Fed, ces paris étant désormais ramenés à environ 45 points de base de réductions cette année.

Malgré la faiblesse générale du dollar au cours de la nuit par rapport à la majorité de ses pairs, il a continué à grimper par rapport au yen. Le dollar a ajouté 0,06% à 156,535 yens mercredi, après avoir atteint 156,80 dans la nuit.

Contrairement à leurs homologues américains, les rendements japonais à long terme se situent à seulement 0,96%, même si la rhétorique de la Banque du Japon est devenue plus hawkish ces derniers jours et que les perspectives d'une nouvelle hausse des taux en juin augmentent.

L'envolée du dollar jusqu'à 160,245 yens, son plus haut niveau depuis 34 ans, le 29 avril, a déclenché deux séries d'achats agressifs de yens que les traders et les analystes soupçonnent d'être l'œuvre de la Banque du Japon et du ministère japonais des finances.

"La BOJ espère que l'indice des prix à la consommation américain de ce soir sera conforme aux attentes afin d'éviter une conversation difficile demain sur le moment approprié pour commencer une troisième série d'interventions - en gardant à l'esprit que les deux dernières séries n'ont pas encore renversé la fortune du yen", a écrit Tony Sycamore, analyste chez IG, dans une note à la clientèle.

Le dollar s'est maintenu à 7,2409 yuans dans les échanges offshore, après avoir chuté à son plus bas niveau depuis le 1er mai à 7,2460 dans la nuit.

L'administration Biden a imposé à la Chine une forte augmentation des droits de douane sur des produits tels que les puces, les batteries de véhicules électriques et les équipements médicaux, ce qui a immédiatement incité Pékin à prendre des mesures de rétorsion. Reuters avait signalé l'imminence de ces prélèvements la semaine dernière.

Ailleurs, le dollar australien a atteint son plus haut niveau en une semaine à 0,6630 dollar mercredi, tandis que le dollar néo-zélandais a grimpé à son plus haut niveau en plus d'un mois à 0,6051 dollar.

La crypto-monnaie bitcoin a été peu changée à 61 636 $.