Le dollar chute en dessous de son plus haut niveau en 20 ans, l'euro est soutenu par les paris de la BCE.

La situation a changé pour les deux monnaies, car les traders ont commencé à augmenter les paris sur une hausse des taux de 75 points de base par la Banque centrale européenne, tout en réduisant les chances d'une hausse par la Réserve fédérale américaine.

L'indice du dollar - qui mesure le billet vert par rapport à un panier de six devises, l'euro étant la plus pondérée - s'établissait à 108,65 au début de la journée asiatique, après avoir reculé de 109,48 pendant la nuit, un niveau qui n'avait pas été atteint depuis septembre 2002.

L'euro a légèrement augmenté de 0,08 % à 1,00045 $, prolongeant le rallye de 0,32 % de lundi - qui était le plus important depuis près de trois semaines - après avoir échoué à maintenir sa tête au-dessus de la parité pendant la semaine dernière.

"L'euro a trouvé une certaine stabilité près de la parité grâce aux informations selon lesquelles une hausse de 75 points de base pourrait être envisagée lors de la réunion de la BCE en septembre", a déclaré Sean Callow, stratège en devises chez Westpac à Sydney.

"Mais les rendements de l'euro restent peu appétissants et l'aggravation de la crise du gaz en Europe signifie que des hausses plus agressives de la BCE ne feraient qu'aggraver la récession. Nous nous attendons à ce que l'EUR/USD imprime de nouveaux plus bas de 20 ans dans les prochains jours, avec 0,98 comme prochain objectif évident."

Les traders considèrent qu'il y a plus de 50 % de chances qu'un mouvement de 75 points de base soit effectué par la BCE le 8 septembre, après qu'un défilé d'intervenants de la BCE au symposium annuel de la Fed à Jackson Hole ait soutenu les arguments en faveur d'une forte hausse.

En comparaison, les paris pour une augmentation de 75 points de base par la Fed le 21 septembre, bien qu'ils soient plus élevés à 70 %, ont reculé par rapport aux 75 % de lundi.

Les chiffres mensuels de l'emploi américain prévus vendredi seront surveillés de près pour obtenir de nouveaux indices sur les perspectives de taux.

L'euro a également été aidé par un recul des prix du gaz en Europe après que le ministre allemand de l'économie Robert Habbeck a déclaré que le pays remplissait les installations de stockage de gaz plus rapidement que prévu.

Le dollar a glissé de 0,17% à 138,505 yens, après avoir atteint 139 pendant la nuit pour la première fois depuis la mi-juillet.

La livre sterling a augmenté de 0,1% à 1,17175 $, se remettant d'un plus bas de presque 2 ans et demi à 1,16495 $ atteint lundi.

L'Aussie a légèrement augmenté de 0,04 % à 0,69125 $, rebondissant de 0,6481 $ lors de la session précédente, un plus bas de six semaines.