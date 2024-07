Le dollar a fortement baissé par rapport au yen pour la deuxième journée consécutive, soulevant des questions quant à l'intervention du Japon, tandis que l'indice mondial des actions a augmenté vendredi, les investisseurs se concentrant sur les réductions des taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine.

Le rendement de référence du Trésor américain à 10 ans a perdu de la vitesse après avoir gagné légèrement lorsque l'indice des prix à la production (PPI) a montré que les prix ont augmenté plus que prévu en juin.

Mais les investisseurs semblaient encore se réjouir du rapport de jeudi sur l'indice des prix à la consommation (IPC), plus bas que prévu, qui a renforcé les paris selon lesquels les réductions de taux de la Fed commenceraient en septembre.

"Malgré la quantité de données et de résultats publiés cette semaine, le marché semble ne s'intéresser qu'au rapport sur l'IPC. Il s'agit plutôt d'une confirmation de l'affaiblissement de l'inflation", a déclaré Emily Roland, co-responsable de la stratégie d'investissement chez John Hancock Investment Management. "L'IPP a tendance à être plus volatile et les marchés ne s'en préoccupent donc pas.

Bien que l'enquête de l'Université du Michigan ait montré que le moral des consommateurs américains avait baissé en juillet, les investisseurs se sont concentrés sur le fait qu'elle montrait une amélioration des attentes en matière d'inflation pour l'année prochaine et au-delà.

"Nous vivons actuellement dans un environnement où les mauvaises nouvelles sont de bonnes nouvelles. La désinflation est une bonne chose à certains égards, mais c'est aussi un signal de ralentissement de la croissance", a déclaré M. Roland. "Nous n'en sommes pas encore là. Pour l'instant, nous signalons un atterrissage en douceur, mais nous n'avons pas encore la certitude que la Fed peut y parvenir. L'élan des marchés est une force puissante.

Vendredi également, la saison des résultats du deuxième trimestre a commencé avec l'indice bancaire S&P 500 qui a sous-performé le marché général, les résultats et les prévisions des grandes banques américaines n'ayant pas impressionné.

"La saison des résultats n'a pas démarré sur les chapeaux de roues, mais il est encore très tôt. Certaines entreprises parlent de leur capacité à contrôler les dépenses. Nous attendons plus de clarté au fur et à mesure que la saison avance", a déclaré Celia Hoopes, gestionnaire de portefeuille chez Brandywine Group à Philadelphie.

À Wall Street, le Dow Jones Industrial Average a clôturé en hausse de 247,15 points, soit 0,62 %, à 40 000,90, le S&P 500 a progressé de 30,81 points, soit 0,55 %, à 5 615,35 et le Nasdaq Composite a gagné 115,04 points, soit 0,63 %, à 18 398,45.

L'indice MSCI All Country World Price a augmenté de 4,28 points, soit 0,52%, à 828,55, après avoir atteint un record intrajournalier. L'indice était sur le point de clôturer son septième record en neuf séances et de réaliser un gain hebdomadaire d'environ 1,3%.

L'indice européen Stoxx a clôturé en hausse de 0,88 % après avoir atteint son niveau le plus élevé depuis le 7 juin et s'apprête à enregistrer une deuxième semaine consécutive de hausse pour la première fois depuis le mois de mai.

En ce qui concerne les devises, le yen a atteint son plus haut niveau depuis près de quatre semaines face au dollar, ce qui a mis les traders en alerte quant aux signes d'une nouvelle intervention du Japon, qui est probablement intervenu jeudi pour soutenir une devise proche de son niveau le plus bas depuis 38 ans.

Bien que Tokyo n'ait confirmé aucune mesure prise jeudi pour soutenir le yen, le rapport quotidien des opérations de la Banque du Japon, publié vendredi, suggère qu'entre 3,37 et 3,57 trillions de yens (21,18-22 milliards de dollars) ont été dépensés pour renforcer la monnaie.

"S'ils sont intervenus (jeudi), il est probable qu'ils interviendront (vendredi). Et je pense qu'il s'agit d'une bonne stratégie pour maintenir le marché en déséquilibre", a déclaré Steve Englander, responsable de la recherche mondiale sur les devises du G10 et de la stratégie macroéconomique nord-américaine à la succursale de New York de la Standard Chartered Bank.

Face au yen, le dollar s'est affaibli de 0,6 % à 157,85. L'indice du dollar, qui mesure le billet vert par rapport à un panier de devises comprenant le yen et l'euro, a baissé de 0,24% à 104,09, avec un euro en hausse de 0,36% à 1,0904 $.

Pendant ce temps, la livre sterling s'est renforcée de 0,57 % à 1,2982 $, atteignant son plus haut niveau depuis près d'un an et après les commentaires des décideurs de la Banque d'Angleterre et les données du PIB meilleures que prévu cette semaine, atténuant les paris pour une réduction des taux d'intérêt au mois d'août.

En ce qui concerne les bons du Trésor, les rendements ont baissé, le rendement à deux ans atteignant son plus bas niveau depuis le début du mois de mars, pour la deuxième journée consécutive de baisse.

Le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans a baissé de 1,2 point de base à 4,181%, contre 4,193% jeudi soir, tandis que le rendement des obligations à 30 ans a baissé de 1 point de base à 4,3941%, contre 4,404% jeudi soir.

Le rendement des obligations à 2 ans, qui évolue généralement en fonction des prévisions de taux d'intérêt, a baissé de 5,4 points de base à 4,4535%, contre 4,507% jeudi soir.

Les prix mondiaux du pétrole ont chuté, les investisseurs ayant mis en balance la baisse du moral des consommateurs et l'optimisme quant à la réduction des taux d'intérêt aux États-Unis. Le pétrole brut américain a baissé de 0,5 %, soit 41 cents, à 82,21 dollars le baril et le Brent a terminé à 85,03 dollars le baril, en baisse de 0,4 %, soit 37 cents.

Les prix de l'or sont restés à peu près stables après une forte hausse au cours de la session précédente, bien que le lingot soit toujours en voie de connaître sa troisième hausse hebdomadaire consécutive sur les paris concernant les réductions des taux américains.

L'or au comptant a perdu 0,14% à 2 411,31 dollars l'once.