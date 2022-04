Le dollar chute, l'euro progresse, alors que les marchés des changes s'inquiètent moins de l'Ukraine

Les marchés boursiers étaient en hausse au cours de la session asiatique, dans le prolongement d'une reprise du sentiment à la Bourse, les marchés espérant que le conflit ukrainien pourrait prendre fin - bien que ce mouvement se soit essoufflé, les actions européennes ayant ouvert dans le rouge.

La Russie a promis mardi de réduire son attaque contre Kiev, mais les États-Unis ont déclaré qu'ils n'avaient pas vu de "signes de réel sérieux" de la part de la Russie dans la poursuite de la paix.

Le dollar a étendu ses pertes mercredi, les investisseurs ayant changé d'avis sur leurs paris défensifs.

A 0739 GMT, le Dollar Index était en baisse de 0,4% sur la journée à 98,019, après avoir touché un plus bas de 12 jours dans les premiers échanges européens.

L'euro s'est repris face au dollar, la paire gagnant 0,4 % à 1,11275.

Fortement vendu en raison des craintes des retombées économiques de la guerre en Ukraine et des nerfs concernant le risque de propagation du conflit à l'ouest, l'euro a bénéficié des espoirs de paix.

Les dollars australien et néo-zélandais, sensibles au risque, ont également progressé, l'Aussie gagnant 0,1 % sur la journée à 0,75125 $.

"Les marchés semblent avoir adopté une position optimiste bien avant que les pourparlers de paix n'aient donné un quelconque résultat", ont écrit les stratèges d'ING FX dans une obligation aux clients.

"Le marché des changes pourrait se détacher de plus en plus des échanges sur la situation entre la Russie et l'Ukraine et commencer à rattraper les larges mouvements des différentiels de taux et de croissance, qui pointent tous vers un dollar plus fort."

Les investisseurs s'attendent à ce que la Réserve fédérale américaine, qui a relevé ses taux de 25 points de base lors de sa réunion du 16 mars, soit plus belliciste que la Banque centrale européenne, ce qui a fait grimper le dollar par rapport à l'euro.

Le président de la Réserve fédérale de Philadelphie, Patrick Harker, a déclaré mardi qu'il était favorable à une série "méthodique" de hausses des taux d'intérêt d'un quart de point de pourcentage, mais qu'il était ouvert à des hausses plus importantes d'un demi-point de pourcentage si l'inflation ne montrait pas bientôt des signes de détente.

La courbe de rendement du Trésor américain, largement observée comme baromètre de la santé de l'économie, s'est brièvement "inversée" mardi dans un signe d'avertissement des investisseurs obligataires qui voient une récession à l'horizon.

En Europe, les investisseurs surveillent les données sur l'inflation. Les données flash de l'IPC espagnol pour le mois de mars ont montré que les prix ont augmenté à leur rythme le plus rapide depuis mai 1985.

Le yen s'est remis de ses récents plus bas de sept ans, après une réunion entre le gouverneur de la Banque du Japon (BOJ), Haruhiko Kuroda, et le Premier ministre, Fumio Kishida, qui a alimenté les spéculations sur le niveau d'inconfort des officiels face à la chute du yen.

"Bien que les commentaires des officiels japonais cette nuit ne soient pas susceptibles d'inverser la tendance à l'affaiblissement du yen à eux seuls, ils devraient au moins aider à ralentir le rythme rapide de vente du yen qui a été évident ces deux dernières semaines", a écrit Lee Hardman, analyste chez MUFG, dans une obligation aux clients.

Le fossé béant entre une Réserve fédérale hawkish et une Banque du Japon dovish a entraîné la chute du yen et mercredi, la BOJ a étendu ses achats d'obligations le long de la courbe dans le cadre de ses efforts pour défendre un objectif de rendement à 10 ans de 0,25%.

À 0741 GMT, le dollar était en baisse de 1% sur la journée par rapport au yen, à 121,725, par rapport au récent sommet de 125,105 atteint lundi par la paire.