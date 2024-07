Le dollar est tombé à son plus bas niveau depuis plus de deux mois face au yen mercredi, les opérations de portage sur le yen se dénouant avant la réunion de la Banque du Japon de la semaine prochaine, les investisseurs s'attendant à un resserrement de la politique monétaire de la part des responsables de la Banque du Japon.

Le yen a également atteint son plus haut niveau depuis la mi-mai face à l'euro, en raison des prévisions de réduction des écarts de rendement qui ont rendu coûteux pour les investisseurs étrangers de détenir des titres en yens.

L'indice du dollar, qui mesure le billet vert par rapport à un panier de six devises, dont le yen et l'euro, a baissé de 0,12 % à 104,35. Il a légèrement réduit ses pertes après que S&P Global ait déclaré que l'indice PMI composite américain de sortie qui suit les secteurs de la fabrication et des services a augmenté à 55,0 ce mois-ci, le niveau le plus élevé depuis avril 2022.

"Nous regardons simplement les inquiétudes concernant la croissance mondiale et nous allons voir pendant le reste de la semaine si cela va continuer, si les États-Unis vont se comporter différemment", a déclaré Helen Given, directrice associée du trading chez Monex USA, à Washington DC, soulignant que les baisses de taux surprises de la Chine cette semaine ont été un catalyseur de ces inquiétudes.

"Les indices PMI pour les États-Unis ce matin ont été assez positifs, mais n'ont rien fait d'extraordinaire", a-t-elle poursuivi.

Les principales nouvelles macroéconomiques de la semaine arrivent jeudi, avec la première estimation du PIB américain du deuxième trimestre, et vendredi, avec l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle, sur lequel la Réserve fédérale s'appuie pour mesurer l'inflation.

Des sources ont déclaré à Reuters plus tôt dans la journée que la banque centrale japonaise devrait débattre lors de sa réunion des 30 et 31 juillet de l'opportunité d'augmenter les taux d'intérêt et de dévoiler un plan visant à réduire de moitié les achats d'obligations dans les années à venir.

La Fed tient sa réunion les mêmes jours. Bien que peu de personnes s'attendent à ce qu'elle commence à baisser ses taux ce mois-ci, il y a de fortes chances que les messages de la Fed en faveur d'un pivot en septembre se renforcent, compte tenu des mois de baisse de l'inflation et de ralentissement de la croissance.

Plus des trois quarts des économistes interrogés par Reuters s'attendent à ce que la BOJ ne bouge pas ce mois-ci et à ce qu'elle prenne éventuellement ses prochaines mesures en septembre ou en octobre.

Les récentes séries d'interventions suspectes sur le marché des changes ont poussé les spéculateurs à se dépêcher de mettre fin à ce qui avait été des opérations de portage rentables, dans le cadre desquelles ils empruntaient des yens à faible rendement et investissaient dans des actifs libellés dans des monnaies à taux plus élevés.

Jusqu'à présent, le yen est la devise du G-10 qui s'est le mieux comportée par rapport au dollar en juillet.

Le dollar s'est affaibli de 1,07% à 153,92, atteignant son plus bas niveau depuis le 6 mai. L'euro a atteint son plus bas niveau depuis le 8 mai et a baissé de 1,16% à 166,915 yens.

"Même si la BOJ ne se montre pas aussi optimiste que les marchés l'attendent, le ministère des finances risque d'intervenir et d'empêcher la faiblesse du yen, le cas échéant", a déclaré Brian Daingerfield, stratège des changes chez NatWest Markets à Stamford, dans le Connecticut.

"Il y a bien sûr le fait que la Fed semble se rapprocher de la possibilité d'entamer son propre cycle d'assouplissement.

L'euro a baissé de 0,11 % à 1,0839 dollar. La livre sterling est restée inchangée à 1,2905 dollar en fin d'échanges.

Les devises liées aux matières premières sont tombées à leurs plus bas niveaux depuis plusieurs semaines. Les prix du pétrole sont à leur plus bas niveau depuis un mois et demi et les métaux industriels tels que le minerai de fer et le cuivre ont atteint leur plus bas niveau depuis 3 mois et demi en raison des perspectives sombres de la demande chinoise.

Le dollar australien a perdu jusqu'à 0,5 % et a atteint 0,6584 $US, un niveau proche de son plus bas niveau atteint au début du mois de juin.

Le dollar canadien s'est affaibli à 1,3808 pour un dollar américain.

Le dollar néo-zélandais a chuté à 0,5927 $US, se négociant à des niveaux atteints pour la dernière fois au début du mois de mai.

"Nous constatons une baisse de la demande en Chine et en Asie en général, et le kiwi et le dollar australien sont tout simplement tirés vers le bas", a déclaré Jason Wong, stratège principal des marchés à BNZ à Wellington.

Dans les crypto-monnaies, le bitcoin a gagné 0,69 % pour atteindre 66 290,00 $. L'Ethereum a baissé de 2,38 % à 3 399,80 $.