Le dollar commence la semaine sur des bases solides grâce à l'offre ferme de valeurs refuges.

Le Dollar Index était à 104,54, après avoir brièvement franchi le niveau de 105 vendredi, son plus haut depuis décembre 2002, après six semaines successives de gains.

Les investisseurs ont afflué vers la monnaie-refuge en raison des inquiétudes sur la capacité de la Réserve fédérale américaine à freiner l'inflation sans provoquer de récession, ainsi que des préoccupations sur le ralentissement de la croissance découlant de la crise ukrainienne et des effets économiques de la politique chinoise du zéro-COVID-19.

"La force générale du dollar est soutenue par une inquiétude croissante concernant la croissance mondiale", ont déclaré les analystes de Barclays.

Ils ont déclaré que les événements à surveiller cette semaine comprenaient les données sur la production et la vente au détail aux États-Unis prévues mardi, ainsi que les remarques publiques de plusieurs responsables de la Fed.

"L'accent sera mis sur une éventuelle réitération/un éventuel retour en arrière sur l'idée que les hausses de taux de 75 points de base ne sont plus d'actualité pour le moment."

Selon l'outil Fedwatch du CME, les marchés tablent sur des hausses de 50 points de base lors des deux prochaines réunions de la Fed, mais avec la possibilité d'augmentations plus importantes.

Les données sur la production et la vente au détail en Chine, attendues plus tard lundi, sont également en tête de l'agenda.

"Une perspective de croissance plus faible en Chine est susceptible de maintenir les devises du G10 sous pression et le dollar soutenu", a déclaré Barclays.

L'euro a commencé la semaine en se languissant près de son plus bas niveau depuis début 2017, souffrant en raison de la vigueur du dollar et à cause de l'exposition de l'économie européenne au conflit ukrainien.

La monnaie unique était à 1,0398 $ lundi matin, à peine au-dessus du niveau de 1,0354 $ qu'elle a atteint jeudi, son plus bas niveau depuis début 2017.

Les investisseurs auront également de nombreux discours des hauts responsables de la Banque centrale européenne à suivre cette semaine.

La livre sterling, qui a souffert en même temps que l'euro, était à 1,2256 $ lundi, après avoir chuté jusqu'à 1,2156 $ la semaine dernière, pénalisée par des chiffres du PIB du premier trimestre plus faibles que prévu.

Dans la semaine à venir, la Grande-Bretagne a des données sur le marché du travail, l'inflation et la confiance des consommateurs.

Le yen japonais était un peu plus faible lundi matin, à 129,43 yens pour un dollar. La semaine dernière, il a réussi sa première semaine de gains depuis le début du mois de mars, car les craintes liées à la croissance ont entraîné une pause dans la hausse des rendements du Trésor américain.

Les rendements étant bloqués au Japon, le yen est vulnérable à une hausse des rendements américains.

Les marchés des crypto-monnaies, qui s'échangent 24 heures sur 24, ont connu un week-end calme après que les turbulences de la semaine dernière, provoquées par TerraUSD, un soi-disant stablecoin, aient brisé son ancrage au dollar.

Le bitcoin s'échangeait autour de 31 000 $ après avoir chuté à 21 400 $ jeudi, son plus bas niveau depuis décembre 2020.