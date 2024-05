Le dollar américain est resté calme dans les premiers échanges asiatiques vendredi, après avoir perdu du terrain dans la nuit face à l'euro et à la livre sterling, suite à des données américaines montrant de nouveaux signes de refroidissement du marché de l'emploi et donc des chances plus élevées de voir la Fed réduire ses taux d'intérêt cette année.

Face au yen japonais, le dollar s'échangeait à 155,39 yens, en baisse par rapport au pic de 155,95 atteint lors de la session précédente. L'euro s'est établi à 1,0782 $, après un gain de 0,3 % au cours de la nuit.

L'indice du dollar, qui mesure le billet vert par rapport à un panier de devises comprenant le yen et l'euro, est resté stable à 105,25.

Le recul du dollar fait suite à des données montrant une augmentation des demandes initiales d'allocations de chômage dans les États américains qui, venant s'ajouter au faible rapport de la semaine dernière sur les salaires, a renforcé la prise de risque sur un marché qui hésite depuis des semaines sur le moment et l'ampleur de la réduction des taux de la Réserve fédérale cette année.

Parallèlement à une légère reprise des bons du Trésor américain et des matières premières, la plupart des principales devises ont augmenté, y compris le yen qui a été entravé par ses faibles rendements et la livre sterling qui a semblé vulnérable après une révision de la politique de la Banque d'Angleterre à la baisse.

Toutefois, les analystes ont mis en garde contre une prolongation de la hausse.

"Les demandes d'allocations chômage sont des données hebdomadaires qui peuvent être très volatiles d'une semaine à l'autre", a déclaré Joseph Capurso, de la Commonwealth Bank of Australia, dans une note. "Il est beaucoup trop tôt pour conclure que le marché du travail s'affaiblit de manière significative.

D'une part, les faibles rendements du yen et le fossé toujours béant entre ces taux et les taux d'intérêt américains pourraient inciter les spéculateurs à retenter les 34 ans de baisse que la devise a atteint la semaine dernière.

Les acteurs du marché estiment que Tokyo a dépensé quelque 60 milliards de dollars la semaine dernière pour ramener le yen de son niveau le plus bas et le ministre japonais des finances, Shunichi Suzuki, a réitéré son intention d'intervenir si nécessaire lors d'une conférence de presse régulière après la réunion du cabinet, vendredi.

"L'intervention a peut-être temporairement freiné l'élan haussier du dollar-yen, mais les participants achètent clairement cette faiblesse temporaire, ce qui fera probablement pivoter le dollar-yen autour des niveaux de 155", a déclaré Rong Ren Goh, gestionnaire de portefeuille dans l'équipe des titres à revenu fixe d'Eastspring Investments.

La livre sterling s'est échangée à 1,2525 dollar. Elle a gagné 0,2 % dans le sillage des données américaines, se remettant d'un creux de 1,2446 $, son niveau le plus bas depuis le 24 avril, après que la Banque d'Angleterre (BoE) ait ouvert la voie à une réduction des taux d'intérêt.

La BoE a maintenu son taux d'intérêt de référence à 5,25 %, son plus haut niveau depuis 16 ans, jeudi, comme prévu, mais un deuxième membre du Comité de politique monétaire s'est prononcé en faveur d'une réduction, dans ce qui a été considéré comme une nouvelle étape vers la baisse des taux d'intérêt de la banque.

"L'urgence de la BoE et sa volonté de réduire les taux avant la Fed continueront à peser sur la monnaie", a déclaré M. Goh.

Les rendements du Trésor américain ont baissé jeudi, soulagés par le fait que les 125 milliards de dollars de nouvelles émissions de billets et d'obligations cette semaine ont été absorbés en douceur. Le rendement à 10 ans était à 4,46%, en baisse par rapport à 4,52% jeudi et d'environ 28 points de base en deux semaines.

Les traders surveilleront de près l'indice des prix à la production (PPI) et l'indice des prix à la consommation (CPI) pour le mois d'avril de la semaine prochaine, afin de détecter des signes indiquant que l'inflation a repris sa tendance à la baisse vers le taux cible de 2 % de la Fed.

Par ailleurs, dans le cadre d'un nouveau développement sans surprise dans la longue querelle commerciale sino-américaine, l'administration américaine a ajouté 37 entités chinoises à une liste de restrictions commerciales, pour avoir "agi de manière contraire à la sécurité nationale ou aux intérêts de la politique étrangère des États-Unis", selon le Federal Register de jeudi.

L'inscription sur cette liste rend plus difficile pour les fournisseurs américains d'expédier leurs produits aux entités visées.