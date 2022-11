Le dollar consolide après son repli des derniers jours

New York (awp/afp) - Le dollar se stabilisait lundi face à la plupart des grandes devises, après son décrochage brutal de la semaine dernière, mais l'élan que lui a offert le resserrement monétaire de la banque centrale américaine (Fed) s'essouffle.

Vers 19H40 GMT, le billet vert était quasi stable face à l'euro (+0,03%), au franc suisse (-0,01%), ainsi qu'aux dollars canadien (+0,15%) ou australien (-0,18%).

Il avançait plus nettement face à la livre (+0,47%), en revanche, alors que les cambistes craignaient un tour de vis fiscal appuyé du Chancelier de l'Echiquier britannique, Jeremy Hunt, qui doit présenter sa trajectoire budgétaire jeudi.

Pour George Vessey, de Convera, le nouveau ministre des Finances pourrait "signaler un recalibrage violent de la politique budgétaire britannique, de trop accommodante à trop restrictive, ce qui accroîtrait les risques d'une récession et saperait la livre".

Quant au yen, il cédait également du terrain face au "greenback" (-0,76%), l'un des surnoms du dollar, après que le gouverneur de la Banque du Japon (BoJ), Haruhiko Kuroda, a réaffirmé lundi l'engagement de l'institution à pratiquer une politique monétaire ultra-accommodante jusqu'à nouvel ordre.

Pour le responsable, la récente accélération de l'inflation au Japon ne témoigne pas d'une tendance mais d'un phénomène de court terme, lié pour l'essentiel à la flambée des prix de l'énergie, et ne justifie donc pas un changement de stratégie.

Quant au "buck", autre surnom du dollar, "peut-être venons-nous de voir le sommet" du cycle d'appréciation du billet vert, estime George Vessey, "mais il est trop tôt pour parler d'une orientation du dollar à la baisse sur le long terme".

"Même si le marché s'est sans doute emballé" en punissant le dollar depuis jeudi, "le sentiment général est que la fin (du cycle de resserrement de la Fed) est proche", selon Mazen Issa, de TD Securities.

Lundi, la vice-présidente de la Fed, Lael Brainard, a déclaré envisager un ralentissement des hausses de taux pour "bientôt", tout en précisant que l'institution n'en avait pas pour autant fini avec son resserrement monétaire.

Les opérateurs s'attendent à ce que le taux directeur de la Fed n'aille pas au-delà de 5% d'ici juin, contre une fourchette de 3,75% à 4% actuellement.

"On est probablement dans une phase de consolidation, plutôt que sur une inflexion", juge Mazen Issa.

Dans ce contexte nouveau, il s'attend à voir les devises évoluer différemment face au billet vert, en fonction "de leurs mérites" propres, et non plus de concert, comme cela a souvent été le cas cette année.

Les monnaies de pays à la santé économique plus solide que les autres, avec une balance commerciale favorable, devraient ainsi se signaler, prévient l'analyste.

C'est le cas notamment du Mexique, dont la croissance est supérieure à tous les pays les plus avancés, avec un excédent commercial conséquent et un taux directeur récemment relevé à 10%.

Vendredi, le peso mexicain a ainsi atteint son plus haut niveau depuis début mars 2020 face au dollar.

Cours de lundi Cours de vendredi 19H40 GMT 21H00 GMT EUR/USD 1,0344 1,0347 EUR/JPY 144,68 143,61 EUR/CHF 0,9743 0,9744 EUR/GBP 0,8786 0,8746 USD/JPY 139,88 138,81 USD/CHF 0,9420 0,9417 GBP/USD 1,1773 1,1830

afp/rp