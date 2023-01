Le dollar dans le marasme, l'euro proche d'un pic de 9 mois, le yen rebondit

La monnaie unique européenne a été soutenue lundi par les commentaires des responsables de la Banque centrale européenne indiquant un resserrement agressif de la politique.

Le Dollar Index américain - qui mesure le billet vert par rapport à un panier de six devises, dont l'euro et le yen - a glissé de 0,09% à 101,92, se rapprochant du plus bas niveau de 101,51 atteint mercredi en sept mois et demi.

L'euro a ajouté 0,08 % à 1,0879 $, se rapprochant ainsi du sommet de lundi de 1,0927 $, le plus fort depuis avril.

"Les États-Unis ne sont plus la chemise la plus propre dans la lessive économique mondiale", a déclaré Ray Attrill, responsable de la stratégie de change à la National Australia Bank, qui s'attend à ce que le Dollar Index tombe à 100 d'ici fin mars et que l'euro remonte à 1,10 $.

"Cela fait partie intégrante de notre opinion baissière sur le dollar américain, à savoir que les États-Unis ne vont pas être le leader de la croissance mondiale."

Les traders du marché monétaire ne voient que deux autres hausses de taux d'un quart de point par la Fed pour atteindre un sommet d'environ 5 % d'ici juin, suivies de deux baisses d'un quart de point avant la fin de l'année. La Fed elle-même a insisté sur le fait qu'un resserrement supplémentaire de 75 points de base est probable.

Ailleurs, le dollar a chuté de 0,36% à 130,19 yens, reculant après deux sessions de forts gains.

La paire dollar-yen a chuté jusqu'à 127,215, son niveau le plus faible depuis mai, à l'approche de l'examen de la politique de la Banque du Japon la semaine dernière, sur fond de paris croissants sur la fin des mesures de relance. Cependant, la banque centrale a tenu bon et a maintenu sa politique inchangée, donnant ainsi un peu de répit au dollar.

Cependant, nombreux sont ceux qui continuent de s'attendre à un revirement hawkish de la BOJ cette année, car les décideurs continuent de modifier la politique afin de prolonger la durée de vie du mécanisme de contrôle de la courbe des taux (YCC), qui maintient les taux à court terme à -0,1 % et les rendements à 10 ans dans une bande autour de zéro.

"Il est clair que le marché considère que la politique de contrôle de la courbe des taux a largement dépassé sa date limite d'utilisation, et ce n'est qu'une question de temps - et probablement de mois plutôt que de trimestres - avant que la BOJ ne sonne le glas de cette politique", a déclaré M. Attrill de la NAB, qui prévoit que le dollar et le yen baisseront à 125 d'ici la fin mars.

"L'ère de la faiblesse du yen tombe rapidement derrière nous".

Pendant ce temps, la livre sterling s'échangeait à 1,2388 $, en hausse de 0,12 % sur la journée.

Le dollar australien a augmenté de 0,21 % à 0,704 $ et le dollar néo-zélandais a progressé de 0,26 % à 0,650 $.