Le dollar de Column-King offre le meilleur trimestre des fonds spéculatifs en matière de change depuis 2017 : McGeever

L'indice des devises du fournisseur de données du secteur HFR, qui fait partie de l'indice Macro (total) plus large, a augmenté de 1,76 % en juin, la plus forte hausse mensuelle depuis mars 2020, ce qui a porté la hausse d'avril à juin à 5,70 %.

C'est le meilleur trimestre depuis une hausse de 5,72 % à la même période en 2017.

En d'autres termes, les stratégies de devises suivies par le HFR viennent de connaître leur meilleur trimestre depuis le lancement de l'indice en 2008. L'élément central de cette performance est la position longue en dollars, constante et importante, des fonds.

Selon les données de la Commodity Futures Trading Commission, les hedge funds ont été longs en dollars contre un panier de devises du G10 chaque semaine pendant 51 semaines. La position longue nette moyenne en dollars au deuxième trimestre valait environ 15 milliards de dollars.

Grâce à une croyance répandue selon laquelle la Réserve fédérale américaine augmentera les taux d'intérêt américains pour lutter contre l'inflation plus que les autres banques centrales, le dollar s'est envolé au deuxième trimestre.

Il est désormais à son niveau le plus fort depuis 20 ans par rapport à l'euro et à un panier de devises majeures, et sa hausse de 6,5 % sur une base indicielle en avril-juin a été son meilleur trimestre depuis 2016.

Les dernières données de la CFTC ont montré que les fonds ont augmenté leur position longue nette en dollars contre les devises du G10 de 2 milliards de dollars pour atteindre 16 milliards de dollars au cours de la semaine du 4 juillet, inversant simplement la réduction de 2 milliards de dollars de la semaine précédente.

Cela suggère qu'en dépit des forts gains du dollar, de sa position élevée et d'un adoucissement général des attentes des investisseurs pour le cycle de resserrement de la Fed, les fonds sont confiants que le billet vert peut grimper encore plus haut.

Lee Hardman de MUFG note que le rapport plus fort que prévu sur l'emploi américain pour le mois de juin vendredi et les derniers commentaires publics des responsables de la Fed indiquent une autre hausse des taux de 75 points de base plus tard ce mois-ci.

"Le dollar a fortement repris son élan haussier au cours de la semaine dernière et nous nous attendons à ce que cela se prolonge à court terme", a écrit Hardman dans une obligation vendredi.

La faiblesse relative des principaux homologues du dollar, notamment l'euro, ne peut cependant pas être ignorée.

Les fonds CFTC ont augmenté leur position courte nette sur l'euro à 16 852 contrats, contre 10 596 une semaine plus tôt. Il s'agit de la plus grande position courte nette de l'année et c'est la quatrième semaine consécutive que les fonds sont en position courte nette sur l'euro.

Une position courte est essentiellement un pari qu'un actif va perdre de la valeur, et une position longue est un pari qu'il va augmenter. Les fonds détiennent maintenant un pari de 2,16 milliards de dollars sur l'affaiblissement de l'euro. Il y a un mois, ils avaient un pari de 6,8 milliards de dollars sur son renforcement.

Le retournement de situation porte ses fruits.

La semaine dernière, l'euro a chuté à son plus bas niveau en 20 ans, à 1,0070 $, proche de la parité, en raison des craintes que la crise énergétique ne fasse basculer l'économie de la zone euro dans la récession, et que la Banque centrale européenne ait du mal à soutenir la croissance tout en essayant de maîtriser une inflation record et de contenir l'élargissement des écarts de rendement des obligations souveraines.

Hardman recommande de vendre l'euro à 1,0160 $, en visant une rupture de la parité jusqu'à 0,9760 $ bientôt. Il semble qu'un nombre croissant de fonds spéculatifs seraient d'accord avec cela.

