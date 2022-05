Le dollar dérive à la hausse mais s'apprête à subir sa plus forte baisse hebdomadaire en 4 mois

Une baisse généralisée des rendements du Trésor américain, la faiblesse des données économiques et les commentaires prudents de certains décideurs de la Fed, dont le président de la Fed d'Atlanta, Raphael Bostic, cette semaine, ont fait naître la perspective que les gains du dollar, prémisses de hausses de taux agressives, pourraient s'être arrêtés pour le moment.

"Les spéculations timides du marché concernant une pause dans le cycle de resserrement de la Fed en septembre contribuent certainement à maintenir le dollar à un niveau faible", ont déclaré les stratèges d'ING.

Le Dollar Index, qui mesure le billet vert par rapport à un panier de six autres grandes devises, est tombé à 101,43 pour la première fois depuis le 25 avril. Sur une base hebdomadaire, il a baissé de 1,3 %, sa plus forte baisse hebdomadaire depuis la première semaine de février.

Il a atteint un sommet de près de deux décennies au-dessus de 105 au début du mois, mais a reculé depuis lors en raison de la faiblesse des données économiques. L'indice de surprise économique de Citigroup pour les États-Unis est tombé à son plus bas niveau depuis septembre 2021.

Mais certains analystes se sont montrés prudents en appelant à une chute plus profonde du dollar avec des marchés mondiaux toujours sur le qui-vive.

"Le rééquilibrage des portefeuilles en fin de mois devrait donner un coup de pouce au dollar, donc je m'attendrais à ce que les pertes s'atténuent et le suspense est grand pour l'ISM et les salaires la semaine prochaine après les données épouvantables sur les ventes de logements neufs cette semaine", a déclaré Kenneth Broux, stratège FX à la Société Générale à Londres.

Le compte-rendu de la réunion de mai de la Fed cette semaine a montré que la plupart des participants pensaient que des hausses de 50 points de base seraient appropriées lors des réunions de politique générale de juin et juillet, mais beaucoup pensaient que des hausses importantes et précoces permettraient de faire une pause plus tard dans l'année pour évaluer les effets de ce resserrement politique.

Le principal bénéficiaire de la baisse du dollar est l'euro, mais cet élan s'est également arrêté, car les investisseurs pensent qu'une grande partie des hausses de taux attendues de la Banque centrale européenne sont déjà intégrées dans les niveaux actuels.

Contre l'unité américaine, la monnaie unique a brièvement augmenté pour atteindre ses plus hauts niveaux en un mois à 1,0765 $. La livre sterling était ferme à 1,2666 $.

L'amélioration du sentiment de risque n'a cependant pas aidé le bitcoin, qui a glissé de 1,62 % à environ 28 710 $, poursuivant la baisse progressive de cette semaine depuis le niveau psychologiquement important de 30 000 $.

Le dollar australien, sensible au risque, a progressé de 0,6 % à 0,7142 $, tandis que le dollar néo-zélandais a bondi de 0,65 % à 0,6520 $.

Graphique : Dollar roi : https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/byprjdqgape/King%20dollar.JPG